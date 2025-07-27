Bakan Kurum: Yangınlarda 104 Birim Hasar Gördü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangın bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Bursa Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.