Bakan Memişoğlu AMATEM\'in açılışını yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'de yapımı tamamlanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan Erişkin Arındırma Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Akın Mumcu ile merkez çalışanları, programda yer aldı.

Bakan Kemal Memişoğlu, konuşmasında, Öncelikli olarak toplumun ve bunu kullanma aşamasında gelmeden engelleyici unsurların ön plana geçmesi lazım. Bunun da en önemlisi maalesef tütün kullanımı. Çünkü bağımlılar genelde sigara kullanımıyla, tütün kullanımıyla başlıyorlar ve 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek özellikle arkadaş ve ortamları bağımlı hale getiriyor. Bir kere bağımlı oldunuz mu artık maalesef kurtulması zor. İşte böyle meşakkatli alanlarda uzun süre mücadele gerektiriyor. Onun için sürekli ifade ettiğimiz gibi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ön planda tutulması gerekir. Koruyucu dediğimiz nedir Maddeye başlanması, engellenmesi veya azaltılması. Bu bilincin kültürü topluma adapte edilmesi ve sahiplenmesinin sağlanması. Türkiye'nin maalesef özellikle sigara konusunda çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Bugün baktığınız zaman sigara içme oranımız özellikle genç ve kadınlarımızda artma eğiliminde, bugün yüzde 30 oranında nerdeyse. İnsanımız sigara içiyor ve akciğer kanseri konusunda, Türkiye, en fazla olan ülkelerden biriyiz. Özellikle gençlerimizin son zamanlarda kullandığı elektronik sigara denen, maalesef içinde ne olduğu belli olamayan ve bağımlılığın esasında ilk adımı olan bir saldırı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu konuda özellikle gençlere seslenmek istiyorum, bu sizin için, sağlığınız için geleceğiniz için büyük bir tehdit. 'Bir şey yok içinde, herkes kullanıyor, sen de kullansan bir şey olmaz, zaten bir süre sonra bırakırsın' diyen insanlara kanmayın. Onun için bu konuda hep beraber bu bilinci oluşturmamız gerekiyor dedi.

'BAĞIMLILIK EN BÜYÜK KİMYASAL SALDIRI'

Bakan Memişoğlu, bağımlılığın bir topluma yapılabilecek en büyük kimyasal saldırı olduğunu söyledi. Gelir elde etmek isteyenlerin bağımlılıkları finans kaynağı olarak gördüğünü ve toplumu zehirlendiğini belirten Bakan Memişoğlu, Önce toplumun koruyucu ve bilinçlendirici tarafının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hastane olarak, AMATEM'ler olarak, klinikler olarak biz, bağımlı olan bütün vatandaşlarımızın hizmetine amadeyiz. Onlara elimizden geldiği kadar burada destek vermeye çalışıyoruz. Buralarda arındırdıktan sonra, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Yeşilayımız ile yerel yönetimlerimizle elimizden geldiği kadar bunların ortamlarını değiştirip, yeniden maddeye başlamamalarını sağlamaya çalışıyoruz diye konuştu.

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ BİZDE'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin insan gücüyle, altyapısıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren ülkesi olduğunu ifade etti. Hastanelerde koğuş sisteminden standartların tek kişilik odalara yükseldiğini anlatan Bakan Memişoğlu, Sağlık hizmetlerinde, gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22-23 yılda inanılmaz işler başardık. Hep beraber başardık. Bunu 'Covid'de gösterdik, depremde de gösterdik. Anadolu'nun her köşesinde sağlık hizmetleri, sağlık altyapısı, insan gücüyle örnek hale gelmiş durumdayız. İstanbul gibi mega bir şehirde, 1973'ten 2010'lara kadar 100 yatak üstünde hiçbir kamu hastanesi hizmete açılmamış ama biz baktığınız zaman Türkiye'de 177 bin yatak hizmete girmiş durumda ve bunların koğuş sistemini bırakın, 3 kişilik, 4 kişilik odaları bırakın, tek kişilik, çift kişilik tuvaletli, banyolu odalar olduğunu düşünün. Onun için biz sağlık hizmetlerinde, artık dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren, insan gücüyle en iyisi olan, altyapısı en iyi olan sağlık ülkesiyiz dedi.Avrupa'da çoğu yerde sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sorunlar yaşandığını belirten Bakan Memişoğlu, şunları söylediUlaşma sorunu var, bizde insanlarımız fazlasıyla sağlık hizmetlerine ulaşabilir halde. Aile hekiminden, eğitim araştırmaya, şehir hastanesine, üniversite hastanesine kadar, hatta bazen bunun fazla miktarda israfını bile gördüğümüz oluyor. Hepimizin elinde en az 3 tane MR, 3 tane tomografi var. Hepimizin maalesef evinde gereksiz bir sürü miladı dolmuş ilaç var. Onun için toplumun bu tasarrufu da yapması gerektiğini bilmesini istiyorum. Hekimine güvenmesini istiyorum, aile hekimine güvenmesini istiyorum. 'Ben şuradan duydum, şu ilacı yazın' demesini değil, 'Benim şu rahatsızlığım var, ne gerekiyor' diye hekimine sormasını bekliyorum. ve en önemlisi de koruyucu hekimlik dediğimiz, aile hekimliklerine başvurmalarını istiyoruz. Bizim şehir hastanelerimiz her zaman hazır, AMATEM'lerimiz her zaman hazır, dünyanın en iyi teknolojisine sahip bir sağlık sistemimiz var. Dünyanın en iyi sağlık çalışanlarına, en kaliteli, en bilgili sağlık çalışanlarına sahip bir ülkenin vatandaşları olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle AMATEM'in açılışını yaptı. Merkezi gezen Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla sohbet edip, tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler aldı.