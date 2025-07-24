Bakan Memişoğlu'ndan Yangın Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralananlara ilişkin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 yaralının genel durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.

Memişoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 10 şehidimiz var, üzüntü içindeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik, Sayın Valimiz ve AFAD Başkanımızla beraber. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şu anda 5 yaralımız var. Genel durumları iyi. İnşallah yarın itibarıyla hepsi taburcu olacak. Şehitlerimizin naaşları buraya geliyor. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra DNA ve tanılarıyla ilgili Adalet Bakanımızla konuştuk. Ankara Adli Tıp Kurumu'na geçecek. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmasın."

Memişoğlu, orman yangınlarının özellikle sıcak havalarda çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, "Onun için dikkatli olmamız lazım. Ormancı arkadaşlara, bütün AFAD ekiplerine, mücadeleleri için, gece gündüz çalışmaları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu acıları yaşamayız." diye konuştu.