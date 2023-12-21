 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Özhaseki: 1,3 milyar metrekare tarım arazisi 80 bin çiftçiye kiralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özhaseki: 1,3 milyar metrekare tarım arazisi 80 bin çiftçiye kiralandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını açıkladı. Arazinin 10 yıllığına kiralandığını belirten Bakan Özhaseki, bu tahsisin Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Özhaseki: 1,3 milyar metrekare tarım arazisi 80 bin çiftçiye kiralandı
21.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamayla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti. Bakan Özhaseki, "1,3 milyar metrekare araziyi 10 yıllığına vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik. İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Türkiye, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki: 1,3 milyar metrekare tarım arazisi 80 bin çiftçiye kiralandı - Son Dakika


15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

Son Dakika
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:32:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki: 1,3 milyar metrekare tarım arazisi 80 bin çiftçiye kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement