Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti

Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki, depremde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş'u ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Karakuş'un vakur duruşunu ve akademik kariyerini takdir ettiğini belirtti. Karakuş ise Bakan Özhaseki'ye Hatay'da yapılan çalışmaları görmek için davet etti.

17.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki, bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına katılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karakuş'un yarışmada, "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." sözleriyle tüm Türkiye'yi olduğu gibi Bakan Özhaseki'yi de duygulandırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile ziyaret ettiği Aylin Karakuş'un, akademik çalışmalar için Ankara'da bulunduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabb'im onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de ailesinin Gölcük'te 1999 depremini yaşadığını belirterek "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var." dedi.

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, kötü hatırlamamak için depremin ardından Hatay'a gitmediğini belirtti.

Hatay'ın emin ellerde olduğunu ifade eden Karakuş, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim." ifadesini kullandı.

Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki, Karakuş'a "Hatay'a bir gün birlikte gidelim, orada yapılan çalışmaları siz de görün." davetinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement