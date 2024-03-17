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Bakan Özhaseki: "Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsan lütfen gelsin"

"İstanbul'da kentsel dönüşüme ayrılan para 500 milyonun altında ama ajansların sadece parlatma hareketi için, sosyal medya verilen para tam iki misli."

YALOVA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsan lütfen gelsin sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para vereceğim. Arsa verilmesi icap ediyorsa arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz. Çünkü deprem geldiğinde hiç kimse dinini, imanını, mezhebini falan sormuyor" dedi.

Yalova'ya bir dizi programa katılmak için gelen Bakan Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kente akşam sivil toplum kuruluşlarına yönelik verilen iftara katılan Özhaseki, burada konuşma gerçekleştirdi. Özhaseki, Türkiye'nin iki önemli problemine değinen Özhaseki, "Her güzel kusuru olduğu gibi bu vatanın da ne yazık ki iki tane kusuru var. İkisi de yerin altında. Gerisi de cenabı Allah güzellikleri sınırsız vermiş zaten ama yerin altında iki tane kusurumuz var. Birisi ne hikmettir, fitne odakları bitmek bilmiyor arkadaşlar. FETÖ'sünden İŞİD'inde, PKK'sından DHKPC'sine, yerin altında yuvalanan ve bizim huzurumuzu bozmak isteyen, bu ülkeyi bölmek, parçalama isteyen envaiçeşit örgütle dolu. Bunlar dünyanın belirli bir merkezinden destekleniyorlar. Onlara durmadan lojistik destek, güç, imkan verilerek başımıza bela etmeye çalışıyorlar. Bakın bu gerçekleri yüzlerine haykırarak söylüyoruz. Biraz önce söylediğim örgütlerin neredeyse tamamını destekleyen ne yazık ki okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa Birliği'nde bizi dost olarak tarif eden, bazıları da stratejik ortak gibi tanımladıkları ülkeler var. Bunların hepsine emin olun silahları da onlar veriyorlar. Biz bu gerçekliği biliyoruz. Ne yapmak istediklerini de biliyoruz. Allah'a hamdolsun şehirlerimizi temizledik. Dağlarımızı, köylerimizi temizledik. Bir koridor oluşturduk. Artık hareket kabiliyetleri kalmadı. Ülke içinden onlara katılan kimse de kalmadı. Huzuru tesis ettik. Arada bir canımızı yakmak için bireysel de olsa hareket yapıyorlar. Onların da altına kalkacak gücümüz var, Allah'ın izniyle. Böyle bir belamız var yerin altında" diye konuştu.

"Konuklarımızı, iş yerlerimizi çok güvenli yapılmış icap ediyor"

Türkiye'nin ikinci bir belanın da depremsellik olduğuna vurgu yapan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bilim adam diyorlar ki Himalayalar'dan başlayarak Alplere doğru giden çizgi üzerinde 5 tane eski ülke var. 5 ülkeden birisi de Türkiye. Son yüzyıl içerisinde bizim karalarımızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle yıkıcı diye tarif ettiğiniz depremin sayısı 231. Sadece ana karamızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı ise 60 arkadaşlar. Ölen insan sayımız 130 bin ve şu anda hareketli 500 yakın fay hattı var. Şuandaki bilim bunların nerelerde olduğunu tahmin edebiliyor, çizgileri kestirebiliyor ama hangi tarihte, nasıl bir şiddetle dışa vuracağını, nasıl bir tesir meydana getireceğini bilemiyorum. Bizim bu gerçeklikten hareketle, konuklarımızı, iş yerlerimizi çok güvenli yapılmış icap ediyor" diye konuştu.

"Deprem turisti, çok şöhretli belediye başkanlarımız var"

6 Şubat depremlerini hatırlatan Özhaseki, 2 depremde 18 ilin etkilendiğini ifade etti. 14 milyon insanın zarar gördüğümü söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yıkılan konut sayısı 680 bin. Dile kolay. ve iş yerlerimize sayımız da yüz yetmiş bin. Yani 150 bin bağımsız birim yıkıldı. Birçok şehrimiz harap oldu. 53 bin 500 kardeşimizi de toprağa verdik. Maddi boyutunu mu soruyorsunuz bu işin? 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Manevi boyutu, onu ölçecek bir alet hala icat olmadı. Her evden acı dikiyor, gözyaşı gözüküyor. O dönemlerden biri üzerimize düşen her şeyi yaptık. Oralara sadece özel jetlerle gelip, yanında sosyal medya ekibini getirip, selfi çekilip giden deprem turisti, çok şöhretli belediye başkanlarımız var. Allah onlara da iyilik verir. Ne diyelim? Şükür şimdi binden fazla şantiyemiz var. Binlerce ev yapıyor, 100 binlerce ev yapıyor. 3 bin 133 köyde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çelik karkastan evler yapıyoruz. Teslimatları da başladı. Bu salı günü inşallah yine devam edeceğiz, biten evlerimize teslim etmeye. 75 bin konutu tespit etmiş olacağız. Ondan sonra da her ay 10-15 bin evi vermeye devam edeceğiz. Devlet olarak bizlere bu kardeşlerimize şahitlik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bizler o sözleri yerine getireceğiz Allah'ın izniyle."

Beklenen Marmara depremine de değinen Özhaseki, "Şimdi de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Adalar sekmenti kırılmak üzere. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim adamları da söylüyorlar. Adalardaki böyle bir kırılma, başta tabii ki İstanbul'u çok yoracak. Kocaeli'yi Bursa'yı etkileyecek ama Yalova'mızı etkileyecek. O zaman bize düşen tek şey kentsel dönüşümü doğru bir şekilde gerçekleştirmek. İstanbul'da projeler açıklıyorum. Ben deprem bölgelerine gidiyorum. Her bir yerde, ayrı ayrı projeleri takip ediyorum. Bizim belki de önümüzdeki dönem özellikle Yalova'mızda yapmamız gereken tek şey belediyemizin belirli bölgeleri tespit edip, sonra bakanlığın imkanlarıyla birlikte oradaki kentsel dönüşüme sokarak evlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Bugün zaten 740 konut civarında inşaatların temelini attık. İnşallah devamı gelecek. Geçen hafta 300 konutun teslimatını yapmıştık. Bundan sonra da her yerde bizim bu hesapları yaparak bir an önce çalışmamız icap ediyor" dedi.

"Olmamışı olmuş gibi gösteriyorlar"

İstanbul'da 14 tane ilçede 5 bin konutu ilgilendiren bir çalışma yaptıklarını ifade eden Özhaseki, bu çalışmayı yapan belediyelerin tamamının AK Partili belediyeler olduğunu söyledi. Bir tane bile CHP'li belediyenin kentsel dönüşüm çalışmasında yer alamadığına vurgu yapan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Geçenlerde İzmir'e gittim. Oradakilere de sordum. 25 senedir burada CHP belediyesi var. 25 tane bina değiştirdiler mi, dönüştürdüler mi, hayır. İstanbul'da bir tek Cumhuriyet Halk Partili belediye bir tane binayı değiştirmek, dönüştürmek için uğraşıyor mu, hayır. Ne yapıyorlar peki? Çiçek, böcek, sanatçı, yandaş. Akşamları çağırıyorlar türküler söyletiyorlar, paraları veriyorlar. Bir de iyi öğrenmişler. Algı belediyeciliği yapıp reklama acayip para veriyorlar. Olmamışı olmuş gibi gösteriyorlar. Yapılmamışı yapmış gibi sunuyorlar. Beni parlatın diye sosyal medyada trilyonlarca para akıtıyorlar. Yazıktır günahtır arkadaşlar bunlar kamu kaynağıdır. İstanbul'da kentsel dönüşüme ayrılan para 500 milyonun altında ama ajansların sadece parlatma hareketi için, sosyal medya verilen para tam iki misli. Günah değil mi arkadaşlar, yazık değil mi? Bizi bir an önce kentsel dönüşüme ağırlık vermemiz lazım. Biz bunu yapmaya hazırız. Siz de buralarda vize izin verirseniz, Mustafa Başkanımız önünü açarsanız, onun hazırladığı her projeye ben destek vereceğim. Kentsel dönüşüm için TOKİ Başkanımız burada. Emlak Konut burada. Sonuna kadar seferber edip Yalova'mızı da olabilecek, inşallah olmaz ama olursa başımıza bela olarak depreme hazır hale getireceğiz. Dirençler hale getireceğiz."

Kentsel dönüşümde 3 ayak olduğunu söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birisi bakanlık. Birisi belediye, birisi de vatandaş. Biz hazırız. Bakın ben Çevre Şehircilik, İklim Değişim Değişikliği Bakanı olarak açık ilanda bulunuyorum. Ulusal televizyonlarımız da burada. Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsan lütfen gelsin sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para vereceğim. Arsa verilmesi icap ediyorsa arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz. Çünkü deprem geldiğinde hiç kimse dinini, imanını, mezhebini falan sormuyor. En sevdiklerimizi alıp götürüyor Allah korusun. O yüzden bu veballi bir iş dite düşünüyorum ben. Sonuna kadar kapımız lazım. Ama belediye ayağında aksamalar oluyor. Bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar, hazır ediyorlar. Bakanlığımızla işbirliğine katılıyorlar. ve nihayetinde biz o kentsel dönüşümü daha rahat yapıyoruz. Ama başkanlık tarafı çalışmazsa, mahallelerini hazırlamazsa, bize getirmezse veyahut da yapmak istediğimiz iş için dava üzerine dava açarsa işte orada biraz işimiz aksıyor. Ben zamanında Hatay'a gittim, kentsel dönüşüm için, bana yaptırmadılar. Uzun uzun lafını zaten televizyonlarda anlattım. Aksaray Mahallesi'nde deprem olduğunda o mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Binlerce kardeşimiz şu anda toprağında. Buna mani olanlar, protesto edenler. Daha sonra dava açıp işi durduranlar, azıcık vicdanları var mı acaba? Bilmiyorum ki. Kentsel dönüşümü buradan bizim olmazsa olmazımız olarak yapmamız gerekiyor. Sizlerden de anlayış bekliyorum."

Programa Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.