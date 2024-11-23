20 Bin Öğretmenin Atama Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Atama sonuçlarına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."