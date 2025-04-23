Bakan Tekin, 23 Nisan'da Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çocuklarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen Tekin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı ve mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tekin ve beraberindeki çocuklar fotoğraf çektirdi.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, TBMM'nin açılışının 105'inci yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklı selim, kalbi selim, fikri selim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziiz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyrouz. Ruhunuz şad olsun."