Bakan Tekin: AK Parti 33. İstişare Toplantısı'na katıldık - Son Dakika
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Bakan Tekin: AK Parti 33. İstişare Toplantısı'na katıldık

27.06.2026 20:58
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlediklerini, 25 yıldır millete hizmet ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak ederek Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. AK Parti olarak 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yorulmak nedir bilmeden, aziz milletimize hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirmelerin, aziz milletimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin: AK Parti 33. İstişare Toplantısı'na katıldık - Son Dakika

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