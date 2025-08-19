Bakan Tekin'den Yeşil Vatan Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Tekin'den Yeşil Vatan Projesi

Bakan Tekin\'den Yeşil Vatan Projesi
19.08.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, doğa koruma projeleri için okullarda farkındalık yaratılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz hem müfredatımıza hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları yerleştirmiştik. Bu kapsamda 'yeşil vatan' temalı, orman başta olmak üzere tabiatı korumak üzere okullarımızda farkındalık yaratacak projeler hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Kütahya Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Bakan Tekin, kent ziyaretlerinde düzenlendikleri İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları'nda ildeki eğitim öğretimle ilgili bütün süreçleri ele alarak, hem fiziki altyapı ihtiyaçları hem de eğitimin niteliğiyle ilgili projelere dair hususları masaya yatırdıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye'de özellikle son 20 yılda eğitim öğretim ile ilgili devrim niteliğindeki gelişmeler olduğunun altını çizdi.

Kütahya'nın Türkiye gibi son 20 yılda eğitim ve öğretim önemli gelişmeler sağladığını anlatan Tekin, "Şu anda bakanlığımızdaki genel müdür düzeyindeki bütün arkadaşlarımız Kütahya'dalar. Her ilçede en az 2 genel müdür arkadaşımız gözlem yapıyor. Oradaki yöneticilerimizle istişareler yapıyor. Yerinde görülmesi, değerlendirilmesi gereken gerek yatırım, gerek proje bazlı olarak uygulamaları yerinde denetliyorlar. Buradan dönüşte de bu raporlarımızı masaya yatırıp valimizle ve siyasetçilerimizle beraber yapılması gereken şeyler konusunda karar verip yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, bu sabah itibarıyla Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının hazırlıkları bağlamındaki genelgesini yayımladıklarını anımsattı.

Genelgeyi illere gönderdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak dikkati çektiğimiz bazı noktalar vardı. Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, aile, toplumun temeli olarak kabul ediliyor. Anayasamız başta olmak üzere bütün mevzuatımız, bütün politika belgelerinde aileye atıf yapılır. Bu yıl bütün kamu kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde aileyle ilgili farkındalık oluşturacak işler yapma durumunda. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni yılda bu konuyu öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın masaya yatırmasını istiyoruz. Bir diğer önemli konu, yaz aylarında hepimizin canını sıkan, içimizi yakan orman yangınları. Biz hem müfredatımıza hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları yerleştirmiştik. Bu kapsamda 'yeşil vatan' temalı, orman başta olmak üzere tabiatı korumak üzere okullarımızda farkındalık yaratacak projeler hayata geçirilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın koordinesinde illerde fidan dikme etkinlikleri, ormanlarda bu sorumluluk kapsamında bakım uygulamaları yapmak gibi çeşitli uygulamaları okullarımızda hayata geçireceğiz. İnşallah hep beraber ülkemizin her santimetrekaresine en iyi şekilde hizmet edecek, sahip çıkacak kuşaklar yetiştiririz."

Bakan Tekin'e, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç eşlik etti.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Yeşil Vatan Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:37:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den Yeşil Vatan Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.