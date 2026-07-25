Bakan Tekin, Hemşehri Derneklerinin Önemi Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, Hemşehri Derneklerinin Önemi Vurguladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, hemşehri derneklerinin toplum değerleri açısından taşıdığı önemi belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var bizim. Bunlar içinde en güçlü, en dinamik olanları, 'hemşehri dernekleri' diye bildiğimiz bu yapılar." dedi.

Keles Belediyesini ziyaret etmesinin ardından Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunca Keles ilçesinde düzenlenen Büyük Erzurum Yayla Şenliği'ne katılan Tekin, Erzurumlu "Dadaş" olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Erzurum'un Milli Mücadele'nin adeta kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Tekin, "İçinde yaşadığımız toplumda, toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var bizim. Bunlar içinde en güçlü, en dinamik olanları, 'hemşehri dernekleri' diye bildiğimiz bu yapılar." diye konuştu.

Tekin, bu kuruluşları "toplumu bütün hassasiyetleriyle bir arada tutan yapılar" olarak gördüğünü dile getirdi.

Bu sebeple bu yapıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Fakat bu 'memleket yapıları' dediğimiz dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, bunlar hepsinden daha önemli. Bunlar çok önemli. Çünkü buralarda iş yapmak gerçekten çok zor. Buralarda farklı siyasi gruplardan, farklı meslek gruplarından arkadaşlar var."

Bakan Tekin, böylesine büyük bir organizasyonu hayata geçirdikleri için Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu da organizasyonun adeta şölen havasında geçtiğini belirtti.

Etkinlikte Erzurum'un kültürünün, dürüstlüğünün, paylaşımının ve yiğitliğinin yer aldığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Dolayısıyla bu buluşmaların en kıymetli yanı, bizim bu geleneğimizi, kadim şehrimizin kültürünü hem burada paylaşmak, bunun yanında da gelecek nesillere aktarmak. Bundan dolayı bu tür buluşmaları çok kıymetli ve çok anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyona, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Hemşehri Derneklerinin Önemi Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Dışişleri’nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu
İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti’ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi 91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 21:43:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Hemşehri Derneklerinin Önemi Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.