Bakan Tekin: "Her yıl öğrencilerimizin masasına yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz"
" Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz"
"Eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak devrim niteliğinde işler yapıldı"
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan'da Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Nişancı Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Eğitim ve öğretim yılı açıldığında her çocuğumuzun masasının üzerinde ders kitapları var. Biz yılda öğrencilerimizin masasını üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz. Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Mahallesi'ndeki Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Nişancı Mahallesi'ndeki Nişancı Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haziran ayından beri Türkiye'nin neresinden olursa olsun okul açılışlarına gidiyoruz. Hayırseverlerin yaptırdığı okullara da yapılan hayırların, iyiliğin karşılığında bizim üzerine düşen şey yapılan hayırlar için onlara teşekkür etmek, kendilerine şükranlarımızı iletmektir. Ben bu vesileyle bu açılışlara katılıyorum. Türkiye'de hayır yaparak okul yapımında bize katkı veren hayırseverlere ve Özdemir ailesine teşekkür ediyorum" dedi.
"Yılda biz öğrencilerimizin masasını üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz"
Konuşmasına son 20 yılın verilerini karşılaştırarak devam eden Bakan Tekin, "Türkiye'de eğitim-öğretim maddi imkanları açısından 2002 yılının verileri ile 2023, 2024 yılının verilerini karşılaştırdığımızda, bu verileri dünyanın herhangi bir ülkesinin verileri diye bizim karşımıza getirseler, 'Adamlar eğitimde devrim yapmışlar' deriz. Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkeleri kategorisindeyiz. Eğitim ve öğretim yılı açıldığında her çocuğumuzun masasının üzerinde ders kitapları var. Yılda biz öğrencilerimizin masasını üzerine yaklaşık 200 milyon adet kitap bırakıyoruz. Her birisinin 150-200 sayfa olduğunu düşünürseniz sıfırları sayamayız. Gerçekten bu anlamda eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak devrim niteliğinde işler yapıldı. Burada bize iki grubun çok ciddi katkısı var. Bir tanesi hayırseverlerimiz, diğerleri ise bizim en büyük paydaşlarımız yerel yöneticilerimiz; belediye başkanlarımız. Bize katkı veren, destek olan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel seçimler yaklaşıyor. Okul ihtiyaçlarımız da yerel yöneticilerin bizimle beraber çalışması arasında böyle bir ilişki var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Fiziki altyapı dışındaki bir başka konu daha var. Güzel güzel okullar yapıyoruz eğitimin niteliğini arttırmak için. Bizim en önemli destekçimiz öğretmen arkadaşlarımız. Hepsine buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Son 8 ayda 34 tane hayırsever protokolü yaptık"
Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu eğitim seferberliğinde sizin koordinenizle son 8 ayda 34 tane hayırsever protokolü yaptık. Hedefimiz şu, 5 yılda biz üzerimize düşeni yapacağız. 30 yılda hayırseverlerin yaptığı okul kadar okul yapacağız" dedi.
"Geldiğimiz günden bu yana Eyüpsultan'da tüm okullara dokunuyoruz"
Okul açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Burayı Sayın Özdemir ailesi, Cumhurbaşkanımızdan bir okul yapma talebinde bulununca valimiz beni arayarak, 'Böyle bir şey yapsak nasıl olur?' dedi. Ardından o dönemde burayı teslim ettik. Belediye, hayırsever ve valilik bünyesinde yaptıklarımızla burası hayata geçti. Geldiğimiz günden bu yana Eyüpsultan'da tüm okullara dokunuyoruz. Nişancı Ortaokulu'da 6 yıldır kapalıydı. O da eğitime başlıyor. Buralardan çok uzaklara giden liseli çocuklarımız var. Onların da işini görmemiz lazım. Bu okulumuz çok başarılı öğrenciler çıkartıyor. Buraya biraz ayrıcalık yapmamız lazımdı. Kademe kademe bölgemizin tamamında eğitim meselesi uzun uğraşlar sonucunda mülkiyet sorunlarını çözmek suretiyle hepsi hayata geçmiş oldu. Daha da devamı gelecek. İnşallah kaliteli lise sayısını artıracağız. Önümüzdeki dönemde seçim vaadime koydum. Ben lise eğitimine çok önem veriyorum. Liseye geçişte ilk 5 bin öğrenciye burs vereceğiz. Başarıyı teşvik etme konusunu burada başlatmamız lazım" dedi.
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