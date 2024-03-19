Bakan Tekin: " İstanbul'daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi'nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor"
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beyoğlu'nda temel atma töreninde konuştu
"2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız"
İSTANBUL - Beyoğlu'nda hayırsever iş adamları ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile inşa edilecek 24 derslikli ortaokulun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım" dedi.
Beyoğlu Hasköy'de inşa edilecek 24 derslikli ortaokul için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar, siyasiler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri temel atma butonuna bastı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda, Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıkla yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söyledi.
"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda"
Türkiye'de 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişildiğini belirten Bakan Tekin, "Ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz Haydar Ali Başkanın çizdiği projeksiyon, hayırsever konuşurken söylediği Türkiye yüz yılını inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda fiziksel altyapı eksikliğinin giderilmesi bizim önceliklerimizden. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayısının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu'ndaki rakamlarda öyle öğrenci sayısı 2002'dekiyle beraber karşılaştırdığımızda sabit olmasına rağmen okul, derslik ve öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. Bunun anamı şu, derslikteki, sınıflardaki öğrenci sayısı en az azalmış durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda. Ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor" dedi.
"İstanbul'daki eğitim yatırımlarındaki tıkanmalar, Büyükşehir Belediyesi'nin bizle diyalog içerisinde olmamasından kaynaklanıyor"
İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, "Biz de kendimizi bu anlamda sürekli revize ediyoruz. Biz bunları yaparken Belediye Başkanlarının bizlere çok destek olmaları lazım. 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarıyla ilgili olarak yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul'un eğitim ve öğretim altyapısına önem verecek bir Büyükşehir Belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından önemli. Ben Haydar Ali Başkan'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bu anlamda bize sürekli destek oldu. Biz böyle Belediye Başkanlarıyla beraber inşallah Türkiye yüz yılını inşa etmiş olacağız. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Dört tane hayırsever 1 ortaokul anaokul yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
"4 ayrı mahallede okullarımızı yeniden yapmış olacağız"
İlerleyen dönemde 4 ayrı mahallede okulların inşa edileceğini aktaran Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden itibaren önce insan, çocuk ve gençler dedik. Çocuklar için okullar yapmaya gayret ettik. Beyoğlu'na yeni okullar yaptık, yeni okullar kazandırdık. Yeni okullarımızı yaparken güçlendirmeye ihtiyacı olan depreme dayanıklı olması gereken okullarımızın da güçlendirmelerini hep birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de inşallah yine bugün temelini atacağımız Hasköy bölgemizde 24 derslikli bir okul daha sonra Sütlüce'de, İstiklal Mahallemizde ve 4 ayrı mahallede okullarımızı yeniden yapmış olacağız. Anne babalarla çarşıda karşılaştığımızda onlara hep, 'Beyoğlu Cumhurbaşkanı yetiştiren bir belde. Çocuklarınızı okullara gönderirken gelecekte Belediye Başkanı, Milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı olacaklar diye yetiştirin' diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.
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