Bakan Tekin: Kardeşliğe Engel Olunmasın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Lütfen kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının kardeşliğine, kardeşlik hukukuna engel olmasına müsaade etmeyin." dedi.

Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Hüseyin Şansi tarafından karşılanan Tekin, burada partililerle bir araya geldi.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katılan Tekin, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Tekin, 1990'lı yıllarda insanların temel hak ve hürriyetlerinin ellerinden alındığını, faili meçhul cinayetler ve terör saldırıları nedeniyle yaşama haklarının da güvence altında olmadığını ifade etti.

Türkiye'de 1989 ile 2002 yılları arasında 12 hükümet kurulduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu öyle gitmez. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek Adalet ve Kalkınma Partisini kurdu. Partiyi kurarken bütün sorunları çözmek üzere bir yol haritası oluşturdu. Bu sorunların elhamdülillah çoğunluğunu çözdük. Geriye çok az problem kaldı. Onları da yavaş yavaş çözüyoruz."

"Bu sorunu ilanihaye çözelim"

Tekin, Terörsüz Türkiye süreci için birçok kez adım attıklarını fakat her defasında çözümden yana olmayan yapılar tarafından bunun sabote edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2002'den beri adım adım, ilmek ilmek bu sorunu çözmek için çaba sarf ettik. 2009'dan itibaren attığımız adımlar birilerini rahatsız etti. 'Çözüm Süreci' diye bildiğimiz süreç. O sürecin içerisindeydim. O süreçte yapılan eleştirileri, hakaretleri, küfürleri bugün gibi hatırlıyorum. O gün illeri dolaşan 'Akil Adamlar'a söylenenleri bugün gibi hatırlıyorum. Bütün bunlara rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi 'Bu sorunu çözeceğiz.' demişti o gün."

Batman halkının sürece sahip çıktığını ve kardeşliğin arkasında durduğunu dile getiren Tekin, "Lütfen kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının kardeşliğine, kardeşlik hukukuna engel olmasına müsaade etmeyin. Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkalım. Gelin hep beraber Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sürece destek veren bütün siyasetçilerin bu iradesinin arkasında sımsıkı duralım. Bu sorunu ilanihaye çözelim." diye konuştu.

AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek, sürecin başladığı ilk günden itibaren teşkilat olarak sahada çalışmalar yürüttüklerini, yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da Batman'da çocukların gözünde artık korkunun yerine umut, kulaklarında silah sesi yerine kütüphanelerde kitap sayfaları ve teknoloji sınıflarında klavye seslerinin olduğunu söyledi.

Toplantıya, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının üyeleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bakan Tekin, ardından aynı kurumda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlham Veren Buluşmalar Projesi" final programına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan idarecilerle de düzenlenen toplantıda görüşen Tekin, daha sonra Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tekin, beraberinde Vali Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kentte özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Yani'nin (42) ailesini taziyeevinde ziyaret etti, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.