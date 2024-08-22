Bakan Tekin, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin, Kilis'te esnafı ziyaret etti

Geniş Video İzle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'ye sıfır noktada olan Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Kilis Valiliği'nde yapılan toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Tekin, AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

22.08.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Kilis'te esnafı ziyaret etti

KİLİS - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'ye sıfır noktada olan Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Tekin, daha sonra basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yusuf Tekin, toplantı sonrası esnaf ziyareti yaptı. Bakan Tekin esnafa hal hatır sorarak hayırlı iş temennisinde bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Bakan Tekin, Kilis\'te esnafı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Kilis Valiliği, Yusuf Tekin, AK Parti, Suriye, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Kilis'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement