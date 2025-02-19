Bakan Tekin, Milli Eğitim Vakfı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tekin, Milli Eğitim Vakfı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

Bakan Tekin, Milli Eğitim Vakfı\'nın 44\'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 6 bin civarında vakıf olduğunu ve 3 bin 200 civarında vakfın tüzüğünde, mevzuatında eğitimle ilgili faaliyet yapmanın bulunduğunu söyledi.

19.02.2025 23:17
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 6 bin civarında vakıf olduğunu ve 3 bin 200 civarında vakfın tüzüğünde, mevzuatında eğitimle ilgili faaliyet yapmanın bulunduğunu söyledi.

Bakan Tekin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Milli Eğitim Vakfının (MEV) 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla MEV Ankara Kolejinde düzenlenen programa katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak MEV'in bütün faaliyetlerine destek vereceklerini söyledi.

Her medeniyetin kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde kendine özgü mekanizmalar geliştirdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyanın başka ülkelerinde, başka isimlerle başka tanımlamalarla bu tür yapıları görüyoruz. Bu yapılar, bizde vakıf ismiyle Selçuklu'dan itibaren gelmiş. 60 binin üzerinde vakıf kurulmuş. Bugün sivil toplum örgütü diye tanımladığımız genel çerçevenin içerisinde vakıflar, bizim medeniyetimizin inşa ettiği bir yapı.

Bizde de 6 bin civarında vakıf var, bunlardan 3 bin 200 civarında vakfın tüzüğünde, mevzuatında eğitimle ilgili faaliyet yapmak var. Bu şu anlama geliyor, Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 3 bin 200 destekçisi olabilecek, kendisine kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmek noktasında yardım talebinde bulunabileceğimiz, bize destek olabilecek paydaşımız var demektir. Bu bir bakanlık için oldukça büyük bir zenginlik. Bütün vakıflara, bize verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz."

"Cumhuriyet döneminden 6 bin civarında vakfımız şu anda faaliyet gösteriyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Aksu da Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nden bugüne vakıfların toplumun pek çok ihtiyacına cevap verdiğini, bu ihtiyaçların en önemlilerinden birinin de eğitim olduğunu aktardı.

Osmanlı döneminde yaklaşık 62 bin vakıf kurulduğunu ve neredeyse tamamına yakınının da eğitim öncelikli olduğunu belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet döneminden 6 bin civarında vakfımız şu anda faaliyet gösteriyor. Biz istiyoruz ki diğer vakıflarımız da aynı Milli Eğitim Vakfı gibi aktif olsunlar. Hiçbir hesap kitap gütmeden, samimiyetle, fedakarca, eğitime destek olsunlar, odaklansınlar. Bu yükü tek başına Milli Eğitim Bakanlığımıza yüklemek hiçbir zaman hakkaniyetli ve doğru değildir. Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ama bizim de birey olarak, insan olarak vakıflar gibi dernekler gibi sosyal birlikteliklerle mutlaka eğitimin bir ucundan tutup bu işe destek olmamız lazım."

MEV Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çelik ise vakfın yaklaşık 44 yıldır eğitime farklı alanlarda destek verdiğini bildirdi.

Yaklaşık 4 bin öğrencisi ve 700 öğretmeni bulunan okullarında şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim hizmeti sunduklarını hatırlatan Çelik, MEV'in köklerinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini vurguladı.

Programda, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Emine Karakuş ve saz sanatçıları sevilen türküleri seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Milli Eğitim Vakfı'nın 44'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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