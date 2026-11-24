Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz hem toplumun ihtiyaçlarını, toplumun eğitimden beklentilerini hem uluslararası gelişmeleri, uluslararası yönelimlerini hem de okullarımızın ve öğretmenlerimizin itibarını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde 7/24 çalışıyoruz." dedi.

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "ÖğretmenİZ Söyleşileri"ne katıldı.

Tekin, konuşmasına tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir aile olduğunu belirten Tekin, bu ailenin "taşıyıcı kolonu"nun öğretmenler olduğunu vurguladı.

Göreve başladıkları gün popülizmden uzak, alkışlanmak ya da bir siyasetçi olmak kaygısı gütmeden öğretmen arkadaşlarla attıkları her adımı istişare ederek yürüyecekleri bir yol haritası oluşturduklarını aktaran Tekin, bu kapsamda birçok ilde okullarda öğretmenlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Tekin, yaptıkları her düzenleme ve attıkları her adımın mutlaka bir öğretmenler odasında konuşulduğunu söyleyerek, "Çünkü ben şuna inanıyorum, bu büyük aileyi bir arada tutan, bu büyük ailenin rasyonel kararlar vermesi ve birlikte yönetebilmesinin koşulu, bu istişare. İstişare bizim geleneğimizde de var, geçmişimizde de var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde öğretim programlarıyla ilgili birçok çalıştay yaptıklarına değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Nelerin değişmesi gerektiğine dair öğretmenlerimizden geri dönüşleri aldık ve ona göre hazırlıklar yaptık. 2023'te bakan olarak göreve başlayınca da bu hazırlıkların bizi getirdiği noktadan hareketle öğretmen arkadaşlarımızla çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik yaklaşımlara uygun, toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek bir öğretim programı vizyonu olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yaptık."

"Öğretmenlerimizin iyi uygulamalarını paylaşarak iyiliğin yayılmasına vesile olacağız"

Bakan Tekin, televizyon programlarında bir öğretmenin olumsuz davranışından hareketle tüm öğretmenler üzerinden genelleme yapıldığını, bunun diğer öğretmenlere haksızlık olduğunu dile getirdi.

Bu konuda eksiklik olduğunu aktaran Tekin, sahadaki iyi örneklerin ve uygulamaların Türkiye kamuoyunun gündemine taşınması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

İyi uygulamalar yapan öğretmenlerin arkasında duracaklarını vurgulayan Tekin, "Biz öğretmenlerimizle istişare ederek kararlar alacağız. Öğretmenlerimizin iyi uygulamalarını paylaşarak iyiliğin yayılmasına vesile olacağız." diye konuştu.

"Yeni kuşaktan mutlaka geri dönüşler almamız lazım"

Tekin, dünyada katıldıkları bütün uluslararası toplantılarda geleceğin meslekleri ve gelecekle ilgili eğitim kurumlarının nasıl bir forma evrileceği hep tartışıldığını söyledi.

Türkiye'nin 1980'li, 1990'lı yıllarda öğretim programlarının çocukların bilgiye erişmesi üzerine kurulduğunu dile getiren Tekin, 2013'te uluslararası alanlarda en çok bu konuda eleştirinin geldiğini, bu kapsamda beceri odaklı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Muhalefetin kendilerini eğitimde sürekli bir şeyleri değiştirmekle suçladığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Peki bir şeyleri değiştirmeyeceksek, her şey bu kadar hızlı değişiyorsa, biz bir şeyi değiştirmediğimiz zaman 'demode' olmuş olmayacak mıyız? Biz mesela hala öğretmenimize okullarda çocuklara bilgi veren bir müfredatı sunsak, ders kitaplarımız hepsi 300-500 sayfa olsa ama içinde çocuklarımızın çok basit bir şekilde elindeki cep telefonundan ya da sosyal medyadan öğreneceği şeylerle çocuklarımızı muhatap etsek, öğretmenimizin itibarını nasıl koruyacağız? Değiştirmedik diyelim. Peki siz sınav sisteminizi değiştirmezseniz PISA'da nasıl başarılı olacaksınız? Çünkü PISA dediğimiz uluslararası değerlendirmeler tam da bunu sorguluyor."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımına değinen Tekin, "Eğer bu denklemi doğru kuramazsanız öğretmenlik mesleğinin geleceği ve itibarı, okulların geleceği ve itibarı arzu ettiğiniz şekilde olmaz. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı çok yoğun bir şekilde çalışmak zorunda. Yeni kuşaktan mutlaka geri dönüşler almamız lazım. Uluslararası gelişmeleri mutlaka takip etmemiz lazım ve bu gelişmeler ışığında da biz öğretmen stratejimizi, öğretmenlerimizin itibarlarını, onurlarını, okullarımızın itibarlarını koruyacak adımlar atmamız gerekir ki mesleğin geleceğini eğitimimizin geleceğini ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini koruma altına alalım. Bizim derdimiz bu. Bu yönde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Arkamızda siz varsınız. Siz var olduğunuz için başarılı olacağız"

Bakan Tekin, yaklaşık 1,5 yıldır uluslararası toplantılarda Türkiye'den övgülerle bahsedildiğini anlattı.

PISA ve UNESCO'nun toplantılarında kendilerinden Türkiye'deki iyi uygulamaların anlatılması istendiğini ifade eden Tekin, "Biz hem toplumun ihtiyaçlarını, toplumun eğitimden beklentilerini, hem uluslararası gelişmeleri, uluslararası yönelimlerini hem de okullarımızın ve öğretmenlerimizin itibarını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde 7/24 çalışıyoruz. Biz bu gelişmelere ayak uyduracağız. Çünkü biliyoruz, arkamızda siz varsınız. Siz var olduğunuz için başarılı olacağız." dedi.

Moderatörlüğünü ÖğretmenİZ Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ankara'ya 81 ilden gelen öğretmenlerden olan Emre Uğur'un yaptığı söyleşide, Bakan Tekin'in yanı sıra Prof. Dr. Erol Göka, öğretmenler Nefide Yüce ve İrem Günal da konuşmacı olarak yer aldı.

Ayrıca Bakan Tekin, fuaye alanında "Öğretmenimle Maarifin Doğasından Geleceğe" yarışmasında seçilen 30 eseri de gezdi.