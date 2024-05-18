Bakan Tekin 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi, 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyununu izledi

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Bakan Tekin 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Bakan Tekin 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyununu izledi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi ve ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyununu izledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları ve okul duvarlarında görülen Atatürk portresinin orijinalini ve 1990 yılından 2002 yılına kadarki ders kitaplarında yayınlanan halini gösteriminin yapıldığı sergiye katıldı. Bakan Tekin, burada sergiyi dolaşarak resimleri inceledi. Bakan Tekin, ardından Bakanlığın 'Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Projeleri' kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' adlı tiyatro gösterimine de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tekin, sergi ve tiyatro gösterimine bütün vatandaşların izlemesi gerektiğini ifade etti.

"Portrenin kamuoyuyla da paylaşılmasını istedik"

Bakan Tekin, Mustafa Kemal Atatürk'ün mevcut portresinin milli eğitimle ilgili okul ders kitabı veya bu benzeri tüm etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı'yla özdeşlemiş bir resim olduğunu belirterek, "Biz bu portreyi arşivlerimizde bulunca bunun kamuoyuyla paylaşılmasını da istedik. 1932 yılında Atatürk'ün Bursa'da çekindiği bir fotoğrafında, Ressam Şeref Soner'in sulu boyayla yaptığı bir tablo. Daha sonra da bizim ders kitaplarımız başta olmak üzere tüm materyallerimizde yerini almış durumda. Burada ilgili bilim kurulunun raporu da var. Oradaki ifadelerde de 'buna en iyi sahip çıkacak yere vermek gerekiyor' deniyor. Buna en iyi sahip çıkacak yer de Milli Eğitim Bakanlığı. Biz bu vesileyle tablonun kamuoyuyla paylaşılmasını istedik" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyetin 100'üncü yılında bu oyunu vatandaşlarımıza buluşturma imkanı nasip oldu"

'Cumhuriyete Doğru' oyunu hakkında da konuşan Tekin, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı sebebiyle de böyle bir oyun organize ettiklerini fakat pandemi nedeniyle yarım kaldığını ifade etti. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde aynı ekibi tekrar topladıklarını söyleyerek, "Tekrar sıfırdan başladık. Bu kez de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu oyunu tiyatro severler, sanat severler ve bütün öğrencilerimize, gençlerimize, vatandaşlarımıza buluşturma imkanı nasip oldu. Oyunun özüne baktığımızda milli mücadeleye Cumhuriyete, Cumhuriyetin değerlerine ve Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarına sahip çıkmak, onları hak ettiği şekilde anlamak ve bunu gelecek kuşaklara öğretmek bizim bakanlığımızın işi. Bu vesileyle çok anlamlı bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.