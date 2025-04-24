Bakan Tekin Türkmenistan\'da Okulu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'daki temasları kapsamında Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okuluna ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğini ziyaretinin ardından Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okuluna geçti.

Öğrenciler tarafından çiçekler ve halk oyunu gösterisiyle karşılanan Tekin, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti.

Okulun anasınıfını ziyaret eden Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların hazırladığı etkinliklere katıldı.

Eğitimcilerle de bir araya gelen Yusuf Tekin, talepleri dinledi, soruları yanıtladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi, Aşkabat Eğitim Müşavirliği adına Tekin'e, Türkmen milli motifleriyle işlenmiş halı tablo hediye etti.

Tekin'e ziyarette AK Parti Amasya Milletvekili ve Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.