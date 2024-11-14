Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız

Bakan Uraloğlu: Filistin\'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

14.11.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi Müdürlüğü tarafından, savaş muhabiri Coşkun Aral'ın çektiği fotoğraflarla hazırlanan 'Yüreğimde Filistin Pul Lansmanı'na katıldı. PTT Pul Müzesi Müdürü Hakan Gülten'in ev sahipliğindeki programa, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı. Bakan Uraloğlu, Filistin davasına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Filistin'in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğinde. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde 'Hayır' diyebilen tek dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Türkiye olarak bu haklı davanın, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'5 BİN PUL PORTFÖYÜ TEDAVÜLE SUNULACAK'

2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultanahmet Camisi'nin bulunduğu Türkiye-Filistin ortak pulunun, iki halk arasındaki kardeşliği ölümsüzleştirdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, yarın itibarıyla 105 bin tirajlı 1 anma pulu ile 5'er bin tirajlı 3 seri numaralı anma pulu, 7 bin 500 ilk gün zarfı ve bu ürünlerin içerisinde yer aldığı 5 bin pul portföyünün tedavüle sunulacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

PTT Pul Müzesi'nin açıldığı günden bugüne 531 bin 901 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Uraloğlu, sadece 2024 yılında 90 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.