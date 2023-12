Bakan Uraloğlu Gemi sanayi sektöründe ihracat 2 milyar dolara ulaşacak (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın çıkar hesabı yapmadan ülkeye hizmet etmeyi amaçladığını belirterek, Bazen siyaseti birileri ötekileştirmeye çalışır. Geçmişte özellikle bunlar yaşandı. Onun için biz Cumhurbaşkanımızın sağladığı bu ortamda, Cumhur İttifakı ile beraber öncelikle biz inşallah ben onu görüyorum, merkezdeki Yalova Belediyesi'ni alacağız. Ondan sonra da bütün 13 belediyeye talibiz dedi.

'ADAY HER KİM OLURSA, O CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYIDIR'

Seçimlerde her oyun çok değerli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Bir tane belde olarak bakmayalım. Bir tane ilçe olarak bakmayalım. Yalova gibi butik bir kente 'ya kazansak kaybetsek ne olur' diye bakmayalım ki bakmıyoruz zaten. Şu noktada hep beraber olmamız lazım. Yani aday her kim olursa, her kim olursa o Cumhurbaşkanımızın adayıdır, o AK Parti'mizin adayıdır. Dolayısıyla hepimizin adayıdır diye konuştu.

Buradaki programın ardından MHP Yalova İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan ve parti yöneticileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. (DHA)