Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir

Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün\'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
13.06.2025 15:36
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Tel Aviv yönetimi, İran'ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba yapmaya hazırlandığını iddia ederek Tahran'ı vurdu. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferler iptal edilmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırı nedeniyle 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle;

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fırat Duran:
    Bizden gidenleri niye iptal ediyorsunuz? Gelişleri kapatın sadece xd 5 1 Yanıtla
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