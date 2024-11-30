Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki Raylı Sistem Projesi İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki Raylı Sistem Projesi İhalesi Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da devam eden projelere ilişkin bilgiler vererek, Değirmendere Tüneli ve Güney Çevre Yolu gibi önemli yatırımları duyurdu. Projelerin şehir içi trafiği rahatlatacağı ve hava kirliliğini azaltacağı belirtildi.

30.11.2024 23:37
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1)BAKAN URALOĞLU: TRABZON'UN RAYLI SİSTEM PROJESİ İLE İLGİLİ İHALESİNİ YAPTIK (2)

PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalindeki incelemeleri sonrası AK Parti Akçaabat 8'inci İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada partilileri selamlayan Bakan Uraloğlu, bakanlıklarının kente kazandırdıkları yatırımları sıraladı, devam eden projelere ilişkin de bilgiler paylaştı.

'HER 2 TÜPTE KAZI DESTEKLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK'

Bakan Uraloğlu daha sonra Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde de incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonrası konuşan Uraloğlu, "Şu anda; Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka Yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere bin 970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her 2 tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli Girişi Üstgeçit Köprüsü'nü de tamamladıkö dedi.

Bakan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp, Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu'na bağlantısı olacak Kanuni Bulvarı projesine entegrasyonu sağlanacak Değirmendere Tünel hattının tamamlanmasıyla, sahil yoluna bağlantı ve Değirmendere mevkisindeki trafiğin rahatlayacağını söyledi.

'HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Kentte bir diğer yapımı süren 3'er şeritli 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu'na ilişkin de konuşan Uraloğlu, "Çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat- Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca, Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağızö ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Trabzon'daki Raylı Sistem Projesi İhalesi Tamamlandı - Son Dakika

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