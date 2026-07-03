Bakan Uraloğlu: Türkiye istikrarla yoluna devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Türkiye istikrarla yoluna devam ediyor

Bakan Uraloğlu: Türkiye istikrarla yoluna devam ediyor
03.07.2026 19:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesel çatışmalara rağmen istikrarlı olduğunu, ulaşım yatırımları ve 5G gibi projelerle hizmete devam edeceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, bölgesindeki gelişmelere rağmen istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Uraloğlu, Yahya Kemal Beytalı Kültür Merkezi'nde "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Uraloğlu, Trakya'nın lokomotif şehri Tekirdağ'da partililerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinin derdiyle dertlenen bir lider olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı var. İran- İsrail, ABD çatışması, savaşı inşallah bir an önce son bulur her ikisi de nihai olarak. Cumhurbaşkanımız bütün bu ateş çemberinin içerisinde ülkemizi gerçekten istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı liderliğiyle." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin büyük bir onur olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, görevlerinin Cumhurbaşkanının yükünü almak, vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Geçmiş hükümetlerin politikalarını eleştiren Uraloğlu,1990'lı yıllarda memur olarak maaşlarının bir hafta, 10 gün yatmadığı zamanları bildiğini dile getirdi.

AK Parti'nin bugüne kadar ne söz verdiyse yerine getirdiğini, 2028'i, 2035'i, 2055'i planladıklarını anlatan Uraloğlu, devlet olmanın tam da bunu gerektirdiğini kaydetti.

Uraloğlu, AK Parti'nin kısa bir süre sonra 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı.

Ulaşım yatırımlarının üretim, tarım ve ticaret üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yol yapılırsa üretim artar, tarım gelişir, pazarlara ürünlerimizi iletiriz ve ticaret olur. İnsanlar hem bu anlamda rızkını temin eder hem de ülkemize, beldemize, şehrimize yatırım yapar. İletişimde yine aynı şekilde 5G'ye geçtik. Bazı kapsama alanı ve internet noktasında bazı talepleriniz var onları da biliyorum, onları da takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Türkiye'nin 2053 yılında çok daha iyi bir noktada olacağına inandığını aktaran Uraloğlu, "48 saatte ülkemizi yüksek hızlı trenlerle 28 bin 500 kilometrelik demiryolu ağıyla donatarak dolaşıyor olacağız. Onun için bazı ufak tefek problemlerimiz olabilir ki var sizler de anlatıyorsunuz sizlere anlatıyorlar siz bize anlatıyorsunuz. Onları da yine çözecek olan Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarımızdır." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin hiçbir hizmeti askıya almadığını ve hizmet odaklı parti olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Mahalli yönetimler görevini yapmıyorsa biz vatandaşımızı biçare bırakamayız. Bakım bizim kaybettiğimiz belediyelerde hangi hizmeti askıya aldık. İstanbul'da yapıldığı gibi metro hatlarını toprakla mı doldurduk. Asla yapmadık, yapmayacağız. Bakın burada da Velimeşe girişinde devlet demir yollarının hemzemin geçişi vardı Güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldık orayı. Valiliğimiz kapadı bizlerin talebiyle. Niye orada bir kardeşimiz kaza geçirmesin, risk yaşamasın. Bakın o büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki bir yoldan bahsediyoruz. Ancak bugüne kadar maalesef ihmal ettiler. Bir proje çalışmaları var eyvallah hadi bitirin dedik. Sayın valimizi görevlendirdik o gerekli koordinasyonu yapacak yine belediye başkanımızla beraber imar düzenlemesi yapacaklar bizde oranın köprülü kavşağını yapmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin ne derdiniz varsa biz o dertle dertlenmeye devam edeceğiz."

Toplantıda, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Türkiye istikrarla yoluna devam ediyor - Son Dakika

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