Güncel

Bakan Uraloğlu: Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi yaklaşık 3 saat

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Sosyal medya kullanım süresi dünyada 2 saat 23 dakika iken; ülkemizde 2 saat 44 dakika, yaklaşık 3 saati buluyor. Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve son derece ciddiyetle ele alınması gereken bir konu" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 'Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete' temasıyla düzenlenen 'Güvenli İnternet Günü Etkinliği'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğu, insanlık olarak bilgiye erişim konusunda sıkıntı çekilmeyen bir çağda yaşadıkları için şanslı olduklarını fakat bununla beraber insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar da manipülasyona ve dezenformasyona açık hale gelindiğini söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZI İNTERNET DÜNYASINDA YALNIZ BIRAKMAYIN'

Bugün internet sayesinde bilgiye ulaşmanın yanı sıra bankacılık işlemlerinden fatura ödeme gibi birçok işlemi de internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, internetin hayatlarına getirdiği kolaylıkların yanında hayatlarını dönüştüren bir olgu haline de dönüştüğünü ifade etti. İnternet kültürünün, zamanının büyük kısmını internette geçiren gençlerin değerlerini de belirlediğini vurgulayan Uraloğlu, "Örf ve adetlerimiz internet ortamında farklı yorumlanabiliyor, insani değerler de bu mekanda farklılık gösteriyor. Bu nedenle bir ebeveynin, kendi çocuğunun evin dışında, nerede, kiminle olduğunu bilmesi gerekiyorsa; dijital dünyada da çocukların kontrolsüz bir şekilde bırakılması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Buradan tüm anne-babalara sesleniyorum; lütfen çocuklarımızı, gençlerimizi başıboş ve uçsuz bucaksız bir ortam olan internet dünyasında yalnız bırakmayın. Çok farklı koruma ve güvenlik yöntemleriyle onları dijital alemin kötülüklerinden uzak tutun" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

İnterneti güvenli bir şekilde kullanmanın yollarını öğrenmek ve uygulamanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken; ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika, yaklaşık 7 saate ulaşmış bulunuyor. Sosyal medya kullanım süresi ise dünyada 2 saat 23 dakika iken; ülkemizde 2 saat 44 dakika, yaklaşık 3 saati buluyor. Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve son derece ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Biz de bu kapsamda bakanlık olarak Güvenli İnternet Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı dijital dünyada güvende tutmanın yolları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.

'824 EĞİTİM VE SEMİNER İLE 116 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Dijital platformlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan birisinin de bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Uraloğlu, yalan ile gerçeğin iç içe geçtiği dijital ortamlarda interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek gerektiğini söyledi. Çocukları ve gençleri; siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere pek çok dijital tehditten korumanın gerekliliğine de vurgu yapan Uraloğlu, bu tehditlere karşı 2016 yılında BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı. Güvenli İnternet Merkezi ile 2023 yılında gerçekleştirilen 167 eğitim ve seminer ile yaklaşık 26 bin kişiye 'İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' eğitimi verdiklerini bildiren Uraloğlu, "Böylece son 5 yılda 824 eğitim ve seminer ile toplam 116 bin kişiye ulaştık. 'İnternet Yardım Merkezi' ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunuyoruz. Aynı şekilde hizmet vermeyi sürdüren, 'ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı' ile de dijital ortamlarda yaşanan sorunları, hızlı ve alternatif bir yoldan çözüme kavuşturuyoruz. 2023 yılı itibari ile 70 binden fazla çağrıya cevap verdik" diye konuştu.

'314 BİNDEN FAZLA ZARARLI BAĞLANTIYI ENGELLEDİK'

Uraloğlu, siber tehditlere karşı da etkin bir mücadele yürüttüklerinin altını çizerek, "Uluslararası kuruluşlar, adli makamlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler, özel sektör gibi paydaşlarla koordinasyon içerisinde hareket eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, aynı zamanda uluslararası planda ülkemizin temas noktası olma görevini de ifa ediyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından bugüne kadar yerli yazılımlarımız ile engellenen 314 binden fazla zararlı bağlantıyı şayet engelleyememiş olsaydık, vatandaşlarımız sadece geçtiğimiz hafta içinde 66 milyona yakın zararlı isteğin hedefi haline gelmiş olacaklardı" diye konuştu.