Bakan Velasco, ABD ile işbirliğini savundu, fentanil yakalamaları yüzde 67 azaldı

MEKSİKO, 15 Ekim (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco, egemenliklerinin ve ulusal çıkarlarının müzakere konusu olmadığını ve başka hiçbir ülkeye tabi olmadığını belirterek, ABD ile güvenlik ve ekonomi alanında sürdürdükleri işbirliğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Velasco, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un ikinci yıllık hükümet raporunun değerlendirilmesi kapsamında Meksika Senatosu'nda yaptığı konuşmada, benimsedikleri yaklaşımın "boyun eğmeksizin işbirliği" olduğunu yineledi.

Uluslararası işbirliği ile ulusal egemenliğin birbiriyle zıt olmadığını belirten Velasco, "Her zamankinden daha fazla işbirliği yapıyoruz ve kararlarımızı her zaman Meksikalılar olarak biz veriyoruz" dedi.

Velasco, ABD ile yaptıkları işbirliği sonucunda ABD'nin güney sınırındaki aylık fentanil yakalama oranlarında yüzde 67 düşüş yaşandığını açıkladı. Velasco, Meksika'nın kuzey sınırından geçmeye çalışan düzensiz göçmen vakalarının da 2023'teki zirve seviyesine kıyasla yüzde 97 azaldığını söyledi.

Meksika, ABD ve Kanada arasında ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor.