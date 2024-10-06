Bakan Yardımcısı Aydın, Kaza Kurbanının Cenazesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze merasimine katıldı.
Aydın, bir dizi program için geldiği kentte, Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Umut Parlak'ın (17) Bayraktar Mahallesi Çağrı Camide düzenlenen cenaze namazına katıldı.
Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Parlak ailesine başsağlığı diledi.
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