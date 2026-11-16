Bakan Yardımcısı Gönüllü, 2030'a dek 5 milyar avroyu aşan yeşil yatırım hedefledi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gönüllü, 2030'a dek 5 milyar avroyu aşan yeşil yatırım hedefledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, COP31 panelinde 2030'a kadar 5 milyar avroyu aşan yeşil sanayi yatırımını devreye almayı amaçladıklarını bildirdi. Gönüllü, TIDIP aracılığıyla yılda 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı hedeflendiğini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırdıklarını, düşük karbonlu üretim için 2030'a kadar 5 milyar avroyu aşan yatırımı harekete geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

COP31 kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Yeşil Alan'daki AK Parti Kadın Kolları Pavilyonu'nda düzenlenen "Yarını Tasarlayanlar" panelinde, sanayinin yeşil dönüşümü, iklim teknolojileri ve bilimsel araştırmaların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Gönüllü, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla sanayide planlı üretim alanları ve yüksek teknolojili yatırımlara odaklandığını, bu kapsamda planlı sanayi alanlarını 2030'a kadar 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gönüllü, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerine yönelik düşük karbonlu yol haritaları hazırladıklarını kaydetti.

Yeşil dönüşümün 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin beş temel sütunundan biri olduğunu ifade eden Gönüllü, "Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerimiz için Düşük Karbonlu Yol Haritalarını hazırladık. Bu yol haritalarıyla 2053'e kadar çelikte yüzde 99, çimentoda yüzde 93, alüminyumda yüzde 75 emisyon azaltımı, gübrede ise sıfır emisyon hedefliyoruz." dedi.

Söz konusu dört sektörde 2053 hedeflerine ulaşmak için 71 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gönüllü, bu yatırımların hayata geçirilmesinde Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Gönüllü, "Platform ile 2030'a kadar 5 milyar avroyu aşan yatırımı harekete geçirmeyi ve yılda 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz Yeşil Dönüşüm Programı ile Ekim ayı sonu itibarıyla 8,7 milyar liralık 20 projeye destek kararı verdik. 160 milyar lirayı aşan 159 projenin değerlendirmesi de sürüyor. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında ise 1986 işletmemize 7,1 milyar lira ödeme yaptık." diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankası'ndan Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi için 250 milyon dolarlık finansman sağlandığını hatırlatan Gönüllü, Yeşil OSB sertifikasyon sistemi kapsamında bugüne kadar 35 organize sanayi bölgesinin belge almaya hak kazandığını belirtti.

Türkiye'nin temiz enerji teknolojilerinde Avrupa'da önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Gönüllü, şöyle devam etti:

"Temiz enerji teknolojilerinde de Türkiye, Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi ve en büyük beş rüzgar türbini üreticisinden biri. Her yıl yaklaşık 8 gigavat yeni güneş ve rüzgar kapasitesi ekliyoruz. COP31'de bu çalışmalarımızı küresel işbirliklerine taşıyan iki önemli adım daha atıldı. Bunlardan ilki, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın tanıtılması oldu. Mutabakat, COP31 Başkanlığı ile Bakanlığımızın eş başkanlığında, OECD ve İklim Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda paylaşıldı. Metin, yeşil sanayileşmeyi iklim eyleminin ve ulusal kalkınmanın stratejik bir unsuru olarak ele alıyor. Mutabakatın amacı, düşük ve sıfıra yakın emisyonlu sanayi üretimine yönelik yatırımları ve uygulamayı hızlandırmak."

En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın da 12 Kasım'da Antalya'da hayata geçirildiğini aktaran Gönüllü, girişimle söz konusu ülkelerin teknoloji, uzmanlık ve finansmana erişimlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kutup araştırmalarından iklim uyarısı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy da Türkiye'nin kutup araştırmaları kapsamında Arktik ve Antarktika bölgelerinde önemli bilimsel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki bilimsel birikimine dikkati çeken Özsoy, 10 yılda 300'ün üzerinde Türk bilim insanının kutup seferlerine katılarak sahada araştırmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Araştırmaların iklim değişikliğinin etkilerini somut verilerle ortaya koyduğuna işaret eden Özsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhdesinde TÜBİTAK olarak kutuplara yapmış olduğumuz seferlerde bugüne kadar 300'ün üzerinde Türk bilim insanı 10 senede sahaya çıkarak bilimsel çalışmalar yaptı. Gördüğümüz değişimler, özellikle buzul bölgelerdeki ekosistemde gelinen noktadaki alarm noktasındaki süreçler bizi buraya COP'a taşıdı. Hep beraber burada ortaya koyacağımız süreçleri bütün dünya gözlemliyor ve sonuçlarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı teknoloji geliştirilmesinin önemini de vurgulayan Özsoy, sıcaklık artışlarının insan sağlığı üzerindeki etkileriyle karşılaştırılabileceğini belirtti.

Teknoloji üretiminde toplumsal algı değişti

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkan Tüzün ise Türkiye'de son 10-15 yılda teknoloji üretme kapasitesine ilişkin toplumsal algının değiştiğini belirterek, gelecek dönemde en iyisini yapabileceğine inanan nesiller yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil dönüşüm teknolojilerinin ekonomik açıdan da uygulanabilir olması gerektiğine dikkati çeken Tüzün, Trugo şarj istasyonlarının elektriğinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını aktardı.

Türkiye'de 100'den fazla teknoparkta 10 bini aşkın teknoloji şirketinin faaliyet gösterdiğini bildiren Tüzün, Bilişim Vadisi'nin yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip güneş panelleriyle enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaya çalıştığını kaydetti.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehtap Sarıhan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, MKYK üyeleri ile çok sayıda partili ve kadın da izleyici olarak yer aldı.

Kaynak: AA
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