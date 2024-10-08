Bakan Yerlikaya\'nın "Bu Zamana Kadar 76 Bin 434 Konutun Kurası Çekildi" Yanıtına Tepki Gösteren CHP\'li Ateş: "5 Depremzededen 4\'ü Konut Bekliyor"

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in deprem konutlarına dair soru önergesini yanıtladı. Yanıta göre, 406 bin 406 kişi konut, 42 bin 24 kişi dükkan ve 12 bin 670 kişi ahır bekliyor. Bugüne kadar ise sadece 76 bin 434 konutun kurası çekildi. Türkeş Ateş, "Deprem döneminde verilen sözler, tamamen boş çıktı. Bakan Murat Kurum son açıklamasında 100 bin konutu tamamlamış oldukları iddiasıyla övünüyor. Gelen yanıttan anlıyoruz ki bu rakam da gerçek değil. Depremin üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geçti, hala 5 depremzededen 4'ü konut bekliyor. Depremzedeler bu kara kışa da evlerine kavuşamadan giriyorlar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Ateş'in, depremzedeler için yapılacak konutlara ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Yerlikaya'nın yanıtına göre; 406 bin 406 kişi konut, 42 bin 24 kişi dükkan ve 12 bin 670 kişi ahır bekliyor. Bugüne kadar ise sadece 76 bin 434 konutu kurası çekildi.

"Hala 5 depremzededen 4'ü konut bekliyor"

Türker Ateş, Yerlikaya'nın yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Deprem döneminde verilen sözler, tamamen boş çıktı. Konut inşaatları kaplumbağa hızında ilerliyor. Bakan Murat Kurum son açıklamasında 100 bin konutu tamamlamış oldukları iddiasıyla övünüyor. Gelen yanıttan anlıyoruz ki bu rakam da gerçek değil. TOKİ bugüne kadar sadece 76 bin 434 konut teslim edebildi. Depremin üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geçti, hala 5 depremzededen 4'ü konut bekliyor. Depremzedeler bu kara kışa da evlerine kavuşamadan giriyorlar.

"1 yılda 319 bin konut depremzedelere teslim edilecekti"

"6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası hem Cumhurbaşkanı hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçek dışı vaatlerde bulunarak depremzedelere hayal sattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde 319 bin konut yapılıp teslim edileceğini söyledi. Bırakın vaat edilen konutları teslim etmeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un son açıklamasına göre, daha inşaatına başlanabilen konut sayısı bile 299 bin 755. Depremzedeler bu kışı da konteyner kentlerde zor şartlarda karşılayacak.

"Konutlara ödenecek tutar belirsiz"

Depremzedelerin konutlara ne kadar ödeme yapacakları sorusunu Bakanlık önergede yanıtlamıyor. Depremzedelere maalesef Afet Borçlandırma Senedi adı altında boş senet imzalatılıyor. Bakanlık ısrarla bu soruları yanıtsız bırakıyor. Devlet, depremde evini kaybetmiş yurttaşını ucu açık borçlandırır mı? Böyle bir sosyal devlet olabilir mi? Bir an önce bu belirsizliğin de ortadan kaldırılması gerekiyor."