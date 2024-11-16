Bakan Yerlikaya TCSG Umut Gemisini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut gemisini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılmak üzere gittiği Muğla'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kara sularının korunması ve keşif karakol görevi gerçekleştirmek üzere Muğla'da görevli TCSG Umut gemisini ziyaret ederek, mürettebata hitap eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut gemimizle Mavi Vatan'ımızdaydık. Kara Vatan'da ve Siber Vatan'da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan'ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız daima açık olsun."

Ziyarette anı defterini imzalayan Bakan Yerlikaya'ya Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.