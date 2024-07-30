Tarım ve Orman Bakanı: Sahipsiz sokak hayvanları için \'katliam\' değil \'sahiplendirme\' yasası

Güncel

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeye, "Bu bir 'katliam' yasası değildir, bu bir 'sahiplendirme' yasasıdır. Lütfen bu açıdan bakılsın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı televizyon programında sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin konuştu. Yumaklı, bu yasadan önce birçok nahoş olay olduğunu söyleyerek, "Bu sorun hayvanların sahipsiz olma sorunudur; başıboşluluk. Çünkü eğer bir sahip yoksa sorumlu da yok. Dolayısıyla gittikçe büyüyen, çözüm mümkün olmayan bir süreç başlamış oldu. Biz evvel emirde sokaklarda sahipsiz hayvan, sahipsiz köpek olmamasına dönük bir çalışma başlatmış olduk. Süreç içerisinde çok doğru bilinen yanlışlar oldu. Aslında hiç olmayan veya gündeme getirilmeyen konular sanki varmış gibi söylendi. Hatta o kadar ileri gidildi ki, 'katliam yasası geldi' dendi. Çünkü böyle bir şey değil. Sokaklarda sahipsiz başıboş köpeklerin insanlara saldırması ya da sosyal alanları bir anlamda işgal etmesi normal midir? Buna taraflı-tarafsız herkes 'hayır' diyor. 'Katliam yasası' diyerek toplumun algısını gerçeklerden başka yere doğru yönlendirmek isteyenlere bir daha kanunu okumalarını tavsiye ediyorum. Sokaklarda sahipsiz hayvan olmaz, sosyal hayatı etkileyecek bu tür hususları engellemek için barınakları oluşturmanız lazım, kısırlaştırmalar yapmanız lazım, sahiplendirme kampanyaları yapmanız lazım, bütün bunlardan sonra yine hala başıboş hayvan varsa, belediyeler, yerel yönetimler bunları barınaklarda kendileri sahiplenmiş olarak hayatlarını idame ettirmelerine, devam ettirmelerine ortam hazırlamaları gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylüyoruz; bu bir 'katliam' yasası değildir, bu bir 'sahiplendirme' yasasıdır. Lütfen bu açıdan bakılsın" dedi.

Yumaklı, önceki dönemde uygulamanın hayvanları yakalayıp, kısırlaştırdıktan sonra alınan yere bırakma şeklinde olduğunu; ancak bunun yapılmadığını söyleyerek, "Sorunu çözecek düzeyde kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçleri olmadı. Bir süre sonra da kendi haline bırakıldı zaten. Kendi haline bırakıldığından itibaren de hepimizi rahatsız eden ve hatta küçük çocuklardan başlayarak sokakta normal yürünmesini bile engelleyecek hususlar ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL MUTABAKATIN OLUŞTUĞUNU HERKES GÖRDÜ'

Yumaklı, belediyeler CHP'ye geçtikten sonra özellikle bu düzenlemenin yapıldığı iddialarına ilişkin, "Yasada parti ayrımı mı var? Sorumluluklarla ilgili 'şu parti, bu parti' diye doğrudan ya da dolaylı bir ayrım mı yapılmış? Burada mevcut hali hazırda sorun teşkil eden hususların ortadan kaldırılması söz konusu idi. Hem çalışma böyleydi, hem meclis sürecindeki kanunlaşma sürecindeki gidişat da bu şekilde oldu. Zaten şu anda çıkmış olan yasa bu problemin çözümü için en uygun halidir. Burada aslında toplumsal mutabakatın oluştuğunu herkes gördü. Hakikaten maalesef böyle sessiz çoğunluk çok dar bir çevrenin tabiri caizse baskısına maruz kaldı; ama şu anda bu sorun çözülmüş oldu" diye konuştu.

'SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE YAPMAK ZORUNDALAR'

Kanununun, Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Yumaklı, "Belediyeler bununla ilgili bütün tedbirlerini o yürürlüğe giriş tarihinden itibaren almak durumundalar. Burada hali hazırda mevcutta barınakları olan belediyeler var. Olmayanlar da süratli bir şekilde bunun yapımına girmek zorundalar. 2028'e kadar bir mühlet diye bir şey yok. Zaten kanundaki şuydu; öncesinde de vardı, hali hazırda da devam eden bir husus bu. Belediyeler türüne göre kesinleşmiş olan bütçe gelirlerinin binde 3'ünü ya da ya da binde 5'ini ayırmak zorundalar bunlar için" dedi.

'YAPTIRIMLARDA PARTİ AYRIMI YOK'

Bakan Yumaklı, yasayı uygulamayanlara ilişkin, "Bence en büyük yaptırım halkın vicdanıdır. Milletimiz gereğini yapar. Kanunda da yapmayanlara karşı hapis cezaları da dahil olmak üzere yaptırımlar var. Bu yaptırımlarda şu parti, bu parti ayrımı yok, yerel yönetimlerde. Kim görevini yerine getirmiyorsa buradaki yaptırımlara tabi olur. Biz bu kanundan sonra ikinci mevzuatın zaten hazırlıklarını büyük oranda tamamladık. Kanunun son haline gelmesini bekliyorduk. Kanunun son haline göre kanunda yer alan hususları uygulamasını da tarifleyerek bir yönetmelik çıkartmış olacağız. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu konuda görevli genel müdürlüğümüz. Dolayısıyla bütün denetim hususlarını bu genel müdürlüğümüz takip edecek. Bu kayıtlık sistemi içerisinde bununla ilgili herhangi bir şekilde bunun istismarı noktasına giderse biz bunları takip edebilmiş olacağız zaten. Yine kanunda herhangi birisinin ister barınaktan sahiplenmiş olsun, isterse hali hazırda mevcutta sahipli hayvanını sokağa bıraktığında bunun da cezai yaptırımları var. Onlar da buna maruz kalmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

'HAYVANA EZİYETİN ÖNÜ AÇILMIYOR'

Bakan Yumaklı, sokak hayvanları için oluşturulan barakalara ilişkin, "Yakında yayımlayacağımız ikinci mevzuatta zaten bunların standartları belirlenmiş olacak. Onun dışındakilere izin vermeyeceğiz. Bu yasa çıktıktan sonra maalesef bazı spekülasyonlar yapılmaya başlandı. İşte efendim, 'hayvanlara daha önceden yapıldığı gibi işkence edilecek.' Bu yasa bundan önce olduğu gibi her hangi bir hayvana eziyet etmeyi, işkence yapmayı ya da insanlık dışı bir faaliyette bulunmayı gerektirecek bir şeyi haklı kılmıyor ya da bunun önünü açmıyor. Dolayısıyla orada mevcut halinde bunun yaptırımları neyse hiçbir eksilme olmadan aynısı devam edecek" dedi.