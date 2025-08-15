Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Uyarısı - Son Dakika
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Uyarısı

15.08.2025 19:51
Tarım Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına dikkat çekerek ateş yakılmaması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Bakan Yumaklı, Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 2. günündeki etkinliklere katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "En iyi sarımsak yetiştiricisi" yarışmasını takip eden Bakan Yumaklı, burada Taşköprü sarımsağının öneminden bahsetti.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Yumaklı, orman yangınları konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Küçük bir kıvılcımın "yeşil vatan"ı tehdit ettiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman kahramanlarımız elbette orman yangınlarıyla cansiparane bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu uğurda 'yeşil vatan'ı koruma adına feda-i can eden kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar 'yeşil vatan' savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Camiamıza, orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah onların bu mirasını, bizlere emanetini en iyi bir şekilde korumak için gayret edeceğiz. Ama buradan müsaadenizle Taşköprü'den bütün Türkiye'ye seslenelim. Eğer biz o küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz. O yüzden bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları ve daha birçok konu maalesef ki bizlerin bu manadaki dikkatine ihtiyaç duyuyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir kaynak makinesinden çıkan bir kıvılcım olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu dikkati gösterirsek hem ülkemizin kaynaklarını korumuş olacağız hem de yeşil vatanımızı mesken edinen o masum canlıların varlığını yok edecek o ortamı kaldırmış olacağız."

Devlet Su İşleri olarak Türkiye'nin dört bir tarafında dere ıslahlarından sulama projelerine, içme suyundan çok daha büyük devasa barajlara, enerji üretebilecek yapılara kadar birçok yatırımı gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, "Amacımız şehirlerimizi hem tarımsal üretim anlamında hem de diğer konularda güçlü ve bu yatırımların sonuçlarında ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak. Bizler geleceğe yönelik hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı perspektifine uygun bir şekilde yapıyoruz. Bu hedeflerin en önemlilerinden bir tanesi de elbette tarım ve orman başlığıdır." diye konuştu.

Üreticilere TARSİM yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunan Yumaklı, Kastamonu'nun son 23 yılda tarımdan elde edilen gelirini 23 buçuk kat artırdığını söyledi.

Türkiye'deki sarımsak üretimiyle ilgili bilgiler veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 145 bin dekar alanda 51 bin ton taze ve 125 bin ton da kuru olmak üzere bütün Türkiye'de 176 bin ton sarımsak ürettik. 184 bin ton sarımsak bu sene için tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bizim ihtiyacımızın çok daha üzerinde bir üretim var. İhracat potansiyeli var. Dolayısıyla daha fazla üretimin mutlaka bizler için fazla getiri sağlayacağı muhakkak. Kastamonu'nun 126 köyünün 111'inde 4 bin 200 aile bu sarımsak ekimini ve üretimini yapıyor. Şimdi 141 bin dekarlık araziyi sulamayı planladığımız Obrucak Barajı'ndan da inşallah sulama projeleri tamamlanıp su geldiğinde buradaki verimin yüzde 50 daha fazla artacağının da buradan altını çizmiş olalım. İnşallah 2025 yılında 30 bin dekarlık araziye su verilerek sadece sarımsak değil, başka ürün desenlerinin de gerçekleşmesi ve üretilmesi mümkün olacak."

Kastamonu'nun sarımsak üretiminde önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Yumaklı, "Sarımsakta Kastamonu'nun yeri tartışılmaz. Kuru sarımsağın yüzde 22'sini Kastamonu'da ürettiğimizi belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yaklaşık 27 bin 500 tonluk kuru sarımsak üretimiyle Türkiye'de birinci, toplam sarımsak üretiminde de ikinci sırada. Ben buradaki bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "en iyi sarımsak yetiştiricisi" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Bakan Yumaklı tarafından verildi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 17 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, kastamonu, Festival

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
