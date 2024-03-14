Bakan Yusuf Tekin: "Bu merkez, Alev Alatlı misyonunun ve düşüncelerinin hayata geçmesine katkı sağlayacak"
Bakan Yusuf Tekin, Gaziantep Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi açılışına katıldı
GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Burası Alev Alatlı misyonunu oluşturacak, Alev hocanın düşüncelerinin hayata geçmesine katkı sağlayacak" dedi.
Bir dizi program ve açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yusuf Tekin, Kuzeyşehir Eğitim ve Sanat Merkezi'ne Alev Alatlı isminin verilmesinin çok önemli ve özel olduğunu vurguladı.
"Alev Alatlı misyonunu oluşturacak ve düşüncelerinin hayata geçmesine katkı sağlayacak"
Açılış töreninde eğitim ve sanat merkezine Alev Alatlı isminin verilmesinin önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Burada çok güzel ve çok özel bir eğitim ve sanat merkezi yapılmış. Bunun için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Ben bu kadar heyecanlı başkanlar istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Sizler de Fatma Şahin'in kıymetini bilin. Çünkü gerçekten burayı çok özel hizmetler yapmış. Kendisine ben milli eğitime eğitim sürecine olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Alev Alatlı'nın adı burada yaşayacak. Burası, biraz önce söylediğimiz çerçevede Alev Alatlı misyonu oluşturacak. Alev hocanın düşüncelerinin hayata geçmesine katkı sağlayacak. Bu yönüyle çok bambaşka bir yerde duruyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir bölgesinde en çok talebin eğitim ve kültür merkezi olduğunu ve bu doğrultuda böyle bir eseri hayata geçirdiklerini vurgulayarak çok özel olan böyle bir yapıya Alev Alatlı ismini vermekten de gurur duyduklarını söyledi.
"Şehrimize çok önemli bir eğitim ve sanat merkezi kazandırıldı"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise, "Bugün şehrimize çok önemli bir eğitim ve sanat merkezi kazandırıldı. Bu merkez için emeği olan özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu eserlerin hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçiyor. Kuzeyşehir bölgesinde de önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Böyle bir tesise ülkemizin kıymetli münevverlerinden olan, aydın, mütefekkir Alev Alatlı'nın isminin verilmesi de çok önemli ve çok özel. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Yusuf Tekin, çocuklarla yakından ilgilendi
Konuşmaların ardından Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Açılış sonrası Bakan Yusuf Tekin ile beraberindeki kent protokolü eğitim ve sanat merkezini ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilendi.
Açılış törenine Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile kent protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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