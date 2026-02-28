İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, bakanlıklar arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakanlar Arası İşbirliği Görüşmesi
