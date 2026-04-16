Bakanlar Ayla Kara'nın Ailesine Taziye Ziyareti
Bakanlar Ayla Kara'nın Ailesine Taziye Ziyareti

16.04.2026 18:31
Milli Eğitim ve diğer bakanlar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Onikişubat ilçesindeki Binevler Taziye Evi'ne gelen bakanlar, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Kara, bakanlarla konuşmasında, eşinin çocukları çok sevdiğini ve bu yüzden süresi dolduğu halde emekli olmadığını söyledi.

Olayın olduğu gün grev olduğunu ve okula gidip gitmemekte kararsız kaldığını anlatan Kara, sonrasında okula gitmeye karar verdiğini belirterek, "Okula gidiyor sonra müdürle konuşup derse giriyor ardından 20 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor." diye konuştu.

Ziyarette yer alan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Advertisement
