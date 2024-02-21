Bakanlar, maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, bütün iş yerlerinde ve üretim sahalarında kendileri için en önemli konulardan bir tanesinin, çalışanların güvenliği ve sağlığı olduğunu söyledi.

Bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu bizim için taviz veremediğimiz bir konudur. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği noktasında Teftiş Kurulu Başkanlığımız ve başmüfettişlerimiz eşliğinde şu an incelemelerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede olayın gerçekleşmesinde ortaya çıkan kök nedenlerin bulunması noktasında da müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tabii olayla ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor ancak müfettişlerimizin hazırlayacağı raporlar belli bir zamanı alacaktı ama en son noktada burada ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini ifade etmek isterim. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Tüm müfettişlerimiz burada koordinatör bakanımız, Enerji Bakanımıza birlikte destek vermeye devam edeceğiz. Müfettişlerimizle burada ve alanda olacağız."

Bakan Yumaklı: "(Yüzey suları)Herhangi tehlike arz edecek bir durum yok"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise olayın yaşandığı ilk andan itibaren Devlet Su İşleri yöneticileri ve mühendislerinin alanda bir acil eylem planı oluşturduğunu anlattı.

Bu plana istinaden öncelikle yüzey sularının baraja akmasını engellemek için set yapılmaya başlandığını ve şu anda 8 metreye ulaştığını dile getiren Yumaklı, bu setin 11 metreye kadar çıkacağını bildirdi.

Yumaklı, setin önünde ve arkasında birikme ihtimali olan suları da atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sisteminin kurulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci olarak bunun daha da önünde, gelecek yağışları da depolama amacıyla yaklaşık 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Bunun dışında da bu maden sahasının bir üst tarafında gelecek olan yağmur suyu gibi temiz suların alana girmemesi için bir baypas sistemi şu anda planlanıyor, arkadaşlar bununla ilgili çalışmalara başladılar. Gelen sular burada tutulup daha sonra da dışarıdan büyük borularla alana değmeyecek şekilde diğer tarafa yönlendirilecek. Şu an itibarıyla herhangi bir şekilde yüzey sularından normal baraja ya da herhangi bir yere akan bir su söz konusu değil. Herhangi tehlike de arz edecek bir durum yok."

Çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda bahsi geçen konularla ilgili işlerin bitirileceğini söyleyen Yumaklı, alanda emek veren ve gayret gösteren bütün ekiplere teşekkür etti.