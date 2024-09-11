Narin Güran İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Narin Güran İçin Adalet Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret edeceklerini belirtti.

11.09.2024 11:19
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte bugün Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret edeceklerini belirterek "Narin, hepimizin evladıdır bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazi Kadınlar Buluşması etkinliğinde; 8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özdemir Göktaş, "Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Bakan Özdemir, "Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kayboldu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak sahada tüm ekiplerimizin sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bakan Yardımcımız Narin kızımızın cenaze törenine iştirak etti. Bugün de Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla birlikte Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da sürecin bizzat takipçisi olacağız. Bu elim olayın siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin, hepimizin evladıdır bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur."

Kaynak: ANKA

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