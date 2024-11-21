Bakanlar Viyentiyan'da Bir Araya Geldi

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Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr ve Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, çoklu işbirliği konusunu ele aldı.

Yonhap'ın, Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre Kim, Austin, Nakatani, Teodoro ve Conroy, Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı Plus (ADMM Plus) marjında bir araya geldi.

Bakanlar, uluslararası hukuka ve egemenliğe saygı çerçevesinde serbest, açık, güvenli ve refah bir Hint-Pasifik vizyonunu geliştirmeye bağlılıklarını dile getirdi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için çoklu işbirliğinin yanı sıra ASEAN'ın merkeziliği ve birliğinin öneminin altını çizen bakanlar, ülkelerinin savunma alanında işbirliği konusunda kaydettiği gelişmeleri de ele aldı.

Güney Kore ve Japonya'nın savunma bakanları, Kuzey Kore'yi görüştü

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanı Kim ile Japon mevkidaşı Nakatani ikili görüşmelerinde Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğini "şiddetle" kınadı.

Bakanlar, Kuzey Kore ve Rusya'nın işbirliğini "engellemek için" uluslararası toplumla yakından çalışma konusunda mutabık kaldı.