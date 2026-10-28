Bakanlık evlenecek gençlere kredi projesini 2027'de düşük ve orta gelirlilere açacak - Son Dakika
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Bakanlık evlenecek gençlere kredi projesini 2027'de düşük ve orta gelirlilere açacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin kapsamını 2027'de genişleterek öncelikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden yararlanmasını sağlayacak. Proje kapsamında 2026 ağustos itibarıyla 102 bin 327 yeni evlenecek çifte faizsiz kredi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin kapsamının 2027'de genişletilmesi ve öncelikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden yararlanmasını destekleyecek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

AA muhabirinin "2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık tarafından, evlenecek gençlerin desteklenmesini hedefleyen "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında 2026 ağustos itibarıyla 102 bin 327 yeni evlenecek çifte faizsiz kredi verildi.

Bu yılın ocak itibarıyla fon kapsamındaki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesiyle sunulan kredi desteği, eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin liraya, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda ise 200 bin liraya yükseltildi.

Bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin aile kurma süreçlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl, öncelikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden yararlanmasını sağlayacak şekilde projenin uygulama esaslarında iyileştirmelere gidilecek.

Boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılacak

Öte yandan, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği de kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak.

Aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, aile bireylerine sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşmanın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılarak ailelerin desteklenmesine yönelik hizmetler geliştirilecek.

Kaynak: AA
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