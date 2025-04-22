Bakıcı, 2 Yaşındaki Bebeği Darp Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, 2 yaşındaki kızları R.K'nin bakımı için yaklaşık 2 ay önce H.K. (63) ile anlaştı.

Bir süre sonra R.K'de saldırgan davranışlar, gece ağlamaları ve vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenerek eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çift, bakıcı kadının bebeklerine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını tespit etti.

Ailenin şikayeti üzerine H.K. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen bakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin ve çocuğunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini, dava sürecini sonuna kadar takipçisi olacaklarını, şüphelinin en üst sınırdan ceza almasını istediklerini söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bakıcının bebeğe fiziksel şiddet uygulaması yer alıyor.