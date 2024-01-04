 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor

Bingöl'de Aile Destek Merkezi-2'de bakır işleme kursuna katılan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutuyor ve ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, bakırdan saat, tabak, çay ve kahve takımlarının yanı sıra özel siparişlere göre hediyelik eşyalar da hazırlayarak kendilerini geliştiriyor ve aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor. Aile Destek Merkezi-2 koordinatörü Dilan Bayraktar, kadınlara çağrıda bulunarak, evde oturmaktan ziyade bu tarz merkezlere gelerek kendilerini geliştirmelerini ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istedi.

04.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:32
Abone Ol

Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor

BİNGÖL - Bingöl'de Aile Destek Merkezi-2'de bakır işleme kursuna katılan kadınlar, hem unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutuyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Kadın üretiyor, Bingöl kazanıyor" adlı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projesi çerçevesinde, Aile Destek Merkezi-2'de geçtiğimiz yıl açılan bakır işleme kursunda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 15 kadın kursiyerin katılım sağladığı kursta önce eğitimler veriliyor, ardından uygulamaya geçiliyor. Büyük çoğunluğu ev hanımı olan kadınların katıldığı kursta darbe kalemlerle bakırın üzerine ince motifler işlenerek, unutulmaya yüz tutmuş sanat ortaya çıkartılıyor. Kadınlar, bakırdan saat, tabak, çay ve kahve takımlarının yanı sıra özel siparişlere göre hediyelik eşyalar da hazırlayarak hem kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor.

"Erkek işi olarak görülse de bu algıyı kırıp kadınlarımıza aşılamak istedik bu mesleği"

Unutulmaya yüz tutan bakır işlemeciliğini Bingöl'de yaşatmak istediklerini belirten Aile Destek Merkezi-2 koordinatörü Dilan Bayraktar, kadınlara çağrıda da bulundu. Bayraktar, "Aile Destek Merkezi kadınlarımızın psikososyal mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı sunmaktadır. Bingöl Aile Destek Merkezi-2 olarak da unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini Bingöl'de yaşatmak istedik. Bakır işlemeciliği çok eski bir meslek olup 1950-60 yıllarından bu yana bazı illerimizde hala yaşatılmaktadır. Biz de burada devam ettirmek istedik. Erkek işi olarak görülse de bu algıyı kırıp kadınlarımıza aşılamak istedik bu mesleği. Merkezimizdeki kadınlarımızla birlikte bu ürünleri çıkardıktan sonra satışlarını yapıp kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunuyoruz ve sosyal hayata atılmalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımıza seslenmek istiyorum; evde oturmaktan ziyade bu tarz merkezlerimize gelerek kendilerini geliştirmelerini ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Bu kursun kendisine iyi geldiğini ve ev ekonomisine katkı sağladığını belirten kadınlardan Fatma Kızıl, "Bakır kursunda eğitim görüyorum ve çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel arkadaşlıklar da edindim. Psikoloji açısından, aileye destek açısından çok iyi. Diğer kadın arkadaşların da katılıp bu çalışmalardan faydalanmalarını isteriz" diye konuştu.

Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bingöl Valiliği, Bingöl, Fırat, Sanat, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzin ve Motorine Zam Geldi Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bakır, kadınların elinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement