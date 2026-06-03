Bakırçay Üniversitesi\'nde Hayır Çarşısı Açıldı

İzmir Bakırçay Üniversitesinde, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve personelin işbirliğiyle organize edilen çarşıdan elde edilen gelir, Filistin ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etkinlik sayesinde toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.