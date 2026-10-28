Bakırköy Başsavcılığı kaçak tütün ticaretinde 12 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
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Bakırköy Başsavcılığı kaçak tütün ticaretinde 12 şüpheliye gözaltı talimatı verdi

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Bakırköy Başsavcılığı kaçak tütün ticaretinde 12 şüpheliye gözaltı talimatı verdi
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İstanbul'da kaçak tütün ticaretine yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin vergi kaybına yol açtığı değerlendirmesiyle 5607 sayılı kanun kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da kaçak tütün mamullerinin ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaybına neden olarak kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen kişilere yönelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul Emniyet Müdürlüğüİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy Başsavcılığı kaçak tütün ticaretinde 12 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
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