Bakırköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nde Haklar ve Eşitlik Konuşuldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin toplantısında çocuk haklarının korunması, karar süreçlerine katılım ve eşitlik başlıkları ele alındı; çocuklar hakları konusunda bilgilendirildi.

Bakırköy Belediyesi'nin eğitim salonunda gerçekleştirilen Çocuk Meclisi toplantısında; çocuk haklarının korunması, çocukların yönetime katılımı ve eşitlik konuları masaya yatırıldı. Toplantı kapsamında çocuklara hakları konusunda eğitim verildi. Eğitim, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sıla Çamur tarafından gerçekleştirildi.

Çocukların haklarını öğrenmesi ve söz haklarının güçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimde, katılımcı çocuklar görüş ve düşüncelerini paylaşma ve özgürce ifade etme fırsatı buldu.