Bakırköy Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı Tanıttı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) düzenlenen programda tanıtıldı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu plan; yalnızca karbon salımını azaltmayı değil, aynı zamanda daha adil, daha sağlıklı ve daha dirençli bir Bakırköy inşa etmeyi hedefliyor. Bu planın merkezinde insan var. Çünkü biliyoruz ki iklim adaleti, aynı zamanda sosyal adalettir" dedi.

Bakırköy Belediyesi, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda hazırladığı SECAP'ı kamuoyuna tanıttı. Bakırköy Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen lansman, geniş bir katılıma sahne oldu.

Programa Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Çevre Koruma ve Daire Başkanı Ayşen Erdinçler, İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur, İSTAÇ A.Ş Enerji Tesisleri Koordinasyon Müdürü Aynur Kemirtlek, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Lansmanda açılış konuşmalarını Ovalıoğlu, Erdinçler ve Uğur gerçekleştirdi. Konuşmalarda iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne ve sürdürülebilir enerji politikalarının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında İSTAÇ A.Ş Enerji Tesisleri Koordinasyon Müdürü Aynur Kemirtlek tarafından SECAP'a ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda planın hedefleri, uygulanacak projeler ve enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Bakırköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile ilçede karbon salımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ovalıoğlu, ilçede gerçekleştirdikleri SECAP çalışmalarından bahsederek, şunları söyledi:

"Bu kriz karşısında seyirci kalma lüksümüz olamaz"

"İklim krizi bugün soluduğumuz havada, yaşadığımı doğa olaylarında, artan enerji maliyetlerinde ve derinleşen eşitsizliklerde kendini açıkça hissettiriyor. Yerel yönetimler olarak bu kriz karşısında seyirci kalma lüksümüz olamaz. Bundan tam bir yıl önce 3 Ocak 2025 tarihinde, Avrupa Birliği tarafından başlatılan 57 ülke ile 9 binden fazla şehir ve bölgesel otoritenin yer aldığı dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji girişi olan 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors) bizzat imza atarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na taraf olduk. Bu imzanın hemen ardından Bakırköy Belediyesi olarak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan İSTAÇ iş birliğinde ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başladık. İlçemizin mevcut sera gazı envanterini oluşturduk, risk ve kırılganlık analizleri tamamladık, enerji, ulaşım ve atık sektörlerine yönelik emisyon azaltım eylemlerini belirledik. Bu doğrultuda iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirdik ve 2030 yılına kadar yüzde 40 sera gazı azaltım hedefi doğrultusunda uygulanabilir eylemler planları hazırladık."

"Bakırköy, sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent modelinin öncüsü olma yolunda kararlılıkla ilerleyecek"

Bu plan; yalnızca karbon salımını azaltmayı değil, aynı zamanda daha adil, daha sağlıklı ve daha dirençli bir Bakırköy inşa etmeyi hedefliyor. Bu planın merkezinde insan var. Çünkü biliyoruz ki iklim adaleti, aynı zamanda sosyal adalettir. En kırılgan grupları gözetmeyen hiçbir iklim politikası gerçekçi değildir. Bakırköy Belediyesi olarak biz; yerelden önemli bir başlangıç yaptık ama küresel sorumluluğun farkında olan bir anlayışı benimsiyoruz. Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu, bilim insanlarının, meslek odalarının ve sivil toplumun katkısıyla şekillenmiş bu plan, tamamen ortak aklın ürünüdür. Bakırköy SECAP, yalnızca emisyon azaltımına odaklanan teknik bir belge değil; iklim adaleti, yeşil kalkınma, dayanıklı altyapı ve sağlıklı toplum hedeflerini bütüncül biçimde ele alan bir dönüşüm planıdır. Bu vizyonun başarısı yalnızca belediyemizin çabalarına değil; tüm paydaşların ortak sorumluluğuna bağlıdır. Bakırköy, bu iş birliğiyle birlikte, sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent modelinin öncüsü olma yolunda kararlılıkla ilerleyecektir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımız kentimize hayırlı olsun. Hep birlikte, daha yeşil, daha adil ve daha yaşanabilir bir Bakırköy için çalışmaya devam edeceğiz."

Lansmanda SECAP'ın Bakırköy'de uygulanmasının önemine değinen Uğur ise şöyle konuştu:

"İklim krizi ile mücadele çocuklarımıza borçlu olduğumuz bir sorumluluk"

"İSTAÇ olarak bizler İstanbul genelinde yürüttüğümüz çalışmalarda sadece bugünün atığını yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrimizin yarınını koruyacak stratejik adımlarla ve teknik birikimimizle belediyelerimizle iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Biliyoruz ki iklim krizi ile mücadele artık bir tercih değil, çocuklarımıza borçlu olduğumuz bir sorumluluktur. Bakırköy Belediyesi ile hazırladığımız eylem planı da bu bakış açısıyla ele alındı. Geriye dayalı, stratejik ve ilçeye özgü çerçevede şekillendirildi. Bu süreçte geliştirilen eylemler Bakırköy'ün önceliklerine karşılık veren, uygulanabilir, izlenebilir bir yol haritası sunmaktadır. Planın en güçlü yönlerinden birisi ise katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır. Bugün ortaya konan bu vizyonun yalnızca bugünü değil Bakırköy'ün uzun vadeli gelişimini ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkileyecek güçlü bir adım olduğuna inanıyorum."