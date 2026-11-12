Bakırköy'de polis, şüpheli pakette elektronik sigara ve kuruyemiş buldu - Son Dakika
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Bakırköy'de polis, şüpheli pakette elektronik sigara ve kuruyemiş buldu

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Bakırköy Florya İnönü Caddesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli paket ihbarı üzerine polis ekipleri caddede güvenlik şeridi çekerek paketi inceledi. İncelemede karton poşet içinde elektronik sigara ve kuruyemiş bulundu.

Bakırköy'de polisi harekete geçiren şüpheli paketten elektronik sigara çıktı.

Florya İnönü Caddesi'nde yol kenarına bırakılmış şüpheli bir paketi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik şeridi çekerek tedbir aldıktan sonra şüpheli paketi inceledi.

İncelemede, karton poşet içerisinde elektronik sigara ve kuruyemiş bulundu.

Kaynak: AA
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