Bakırköy'de Su Borusu Patladı, Yollar Göle Döndü

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BAKIRKÖY'DE SU BORUSU PATLADI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ/ Geniş haber - Ek görüntü ve bilgi

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yollar göle döndü. Cadde Yenibosna yönünde trafiğe kapatılırken, arızayı onarmak için su kesildi. Çalışma başlatan ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesiyle yapay kanal açtı.

Sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde yer altında bulunan isale hattı borusu patladı. Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun Yenibosna yönünü trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, suyu keserek arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgede su kesintisi yapılırken, ekipler yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesi ile yapay bir kanal açılarak suyu dereye yönlendirdi. Yolda biriken su çekildikten sonra trafik akışı normale döndü. İSKİ ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, isale hattında çatlak meydana gelmesi nedeniyle yaşanan olayın ardından bölgedeki suyun kesildiği belirtildi. İsale ekiplerinin arızaya müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, su kesintisinden Bakırköy'e bağlı Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinin etkilendiği kaydedildi. Açıklamada, arızanın saat 16.00'ya giderilmesinin planlandığı da belirtildi. Diğer yandan su bouasunun patlaması sonrası Yeni Havalimanı caddesindeki çamurun ekipler tarafından temizlendiği de eklendi.