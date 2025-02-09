Bakırköy'de Su Borusu Patladı, Yollar Göle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakırköy'de Su Borusu Patladı, Yollar Göle Döndü

Bakırköy'de yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yollar göle döndü. Geçici olarak kapatılan cadde üzerindeki su tahliye çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su kesintisinin nedenini ve arızanın giderilme sürecini açıkladı.

09.02.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKIRKÖY'DE SU BORUSU PATLADI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ/ Geniş haber - Ek görüntü ve bilgi

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yollar göle döndü. Cadde Yenibosna yönünde trafiğe kapatılırken, arızayı onarmak için su kesildi. Çalışma başlatan ekipler, yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesiyle yapay kanal açtı.

Sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde yer altında bulunan isale hattı borusu patladı. Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun Yenibosna yönünü trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, suyu keserek arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgede su kesintisi yapılırken, ekipler yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesi ile yapay bir kanal açılarak suyu dereye yönlendirdi. Yolda biriken su çekildikten sonra trafik akışı normale döndü. İSKİ ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, isale hattında çatlak meydana gelmesi nedeniyle yaşanan olayın ardından bölgedeki suyun kesildiği belirtildi. İsale ekiplerinin arızaya müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, su kesintisinden Bakırköy'e bağlı Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinin etkilendiği kaydedildi. Açıklamada, arızanın saat 16.00'ya giderilmesinin planlandığı da belirtildi. Diğer yandan su bouasunun patlaması sonrası Yeni Havalimanı caddesindeki çamurun ekipler tarafından temizlendiği de eklendi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Göle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Su Borusu Patladı, Yollar Göle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Su Borusu Patladı, Yollar Göle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.