Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında, üzerine devrilen tırın altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.03.2024 21:39
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Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla tırın dorsesindeki kese kağıtları boşaltılarak yükü hafifletilmeye çalışıldı. Daha sonra tırın dorsesi vinç yardımıyla kaldırılıp, altında kalan otomobil çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tırın kaldırılması için de çalışma yapılıyor.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet F. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakırköy\'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

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