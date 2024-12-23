Bakırköy'de Yüksek Tonajlı Araç Kazaları

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Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, Bakırköy'de yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte meydana gelen kazaların, sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.

Uzmanlar kazaların, alt geçide yaklaşan sürücülerin bölgedeki yükseklik uyarı tabelalarını dikkate almamalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, AA muhabirine, 4 metreden yüksek araçların buradan geçmemesi gerektiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda uyarı levhası olmasına rağmen kazaların meydana geldiğini dile getiren Topdemir, "Aslında buraya varmadan dubalar da bulunuyor. Ayrıca levhalar var ancak yine de kazalar oluyor. Bu köprüde son 1 yılda 5'ten fazla kaza meydana geldi ve bu kazalar tır dorselerinin çarpması, devrilmesi, yan yatması ya da sıkışmasından oldu" dedi.

Sürücülerin yükseklik uyarısına dair levhaları dikkate almaları gerektiğini, aksi takdirde kazaların kaçınılmaz olacağını vurgulayan Topdemir, şunları kaydetti:

"Buradaki mevcut köprünün yüksekliği 4 metre 10 santimetre bandında. Geçen araçlar, dorse yüksekliğinin 4,20 metre ve daha yüksek olmasından kazaya sebebiyet veriyor. Maalesef sürücülerimiz bu konuda dikkatsiz davranıyorlar. Normalde yüksek araç sürücüleri, köprüye varmadan önce üstteki dubalara çarparlar. Çarptıklarını hissetmeseler bile aynadan dubanın sallanıp sallanmadığını fark etmeleri gerekir. Ancak buna dikkat etmedikleri için maalesef kazalar meydana geliyor."

Yaşanan kazalar

Havuzlu Kavşağı alt geçidinde 11 Mart 2024'te üst geçide çarpan tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı yerde 19 Temmuz'da yine bir tırın üst geçide çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralanmıştı.

27 Ağustosta ise kavşaktaki üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

22 Aralık'ta da bir tırın dorsesinde taşıdığı çekiciler üst geçide çarpmış, kaza anını arkada ilerleyen araçtaki bir yolcu kaydetmişti.