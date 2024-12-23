Bakırköy'de Yüksek Tonajlı Araç Kazaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakırköy'de Yüksek Tonajlı Araç Kazaları

Uzmanlar, Bakırköy'deki alt geçitteki kazaların sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtti.

23.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, Bakırköy'de yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte meydana gelen kazaların, sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde, ağır tonajlı araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazaların bazıları ölümlere, bazıları ise yaralanmalara neden oldu.

Uzmanlar kazaların, alt geçide yaklaşan sürücülerin bölgedeki yükseklik uyarı tabelalarını dikkate almamalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Sürüş uzmanı Ömer Faruk Topdemir, AA muhabirine, 4 metreden yüksek araçların buradan geçmemesi gerektiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda uyarı levhası olmasına rağmen kazaların meydana geldiğini dile getiren Topdemir, "Aslında buraya varmadan dubalar da bulunuyor. Ayrıca levhalar var ancak yine de kazalar oluyor. Bu köprüde son 1 yılda 5'ten fazla kaza meydana geldi ve bu kazalar tır dorselerinin çarpması, devrilmesi, yan yatması ya da sıkışmasından oldu" dedi.

Sürücülerin yükseklik uyarısına dair levhaları dikkate almaları gerektiğini, aksi takdirde kazaların kaçınılmaz olacağını vurgulayan Topdemir, şunları kaydetti:

"Buradaki mevcut köprünün yüksekliği 4 metre 10 santimetre bandında. Geçen araçlar, dorse yüksekliğinin 4,20 metre ve daha yüksek olmasından kazaya sebebiyet veriyor. Maalesef sürücülerimiz bu konuda dikkatsiz davranıyorlar. Normalde yüksek araç sürücüleri, köprüye varmadan önce üstteki dubalara çarparlar. Çarptıklarını hissetmeseler bile aynadan dubanın sallanıp sallanmadığını fark etmeleri gerekir. Ancak buna dikkat etmedikleri için maalesef kazalar meydana geliyor."

Yaşanan kazalar

Havuzlu Kavşağı alt geçidinde 11 Mart 2024'te üst geçide çarpan tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı yerde 19 Temmuz'da yine bir tırın üst geçide çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralanmıştı.

27 Ağustosta ise kavşaktaki üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

22 Aralık'ta da bir tırın dorsesinde taşıdığı çekiciler üst geçide çarpmış, kaza anını arkada ilerleyen araçtaki bir yolcu kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Yüksek Tonajlı Araç Kazaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Yüksek Tonajlı Araç Kazaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.