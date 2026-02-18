Bakırköy, Ramazan Ayına Hazır

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramlarından kültür sanat etkinliklerine, çocuk programlarından sosyal yardımlara, ibadethanelerde yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına kadar kapsamlı bir program hazırladı. İlçe genelinde meydan organizasyonları, konserler, tiyatrolar, sosyal destek hizmetleri ve düzenleme çalışmalarıyla ilçede ramazan ayı dayanışma ve kültürle karşılanacak.

Ramazan ayının gelmesiyle Bakırköy'de ibadethaneler ve çevresinde kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki camileri detaylı şekilde temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ise cami bahçelerinde çim biçme çalışmaları yürütülürken; vatandaşların ortak kullanım alanı olan bankların bakım ve onarımı yapıldı.

Özgürlük Meydanı'nda iftar ve sahur ikramları

Ramazan etkinliklerinin merkezi ise Bakırköy Özgürlük Meydanı olacak. Meydanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mobil büfe ile iftar dağıtımı gerçekleştirilecek, alan İBB'nin ramazan figürleriyle aydınlatılacak. Ayrıca Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'nde belirli tarihlerde sahur dağıtımları yapılacak. Buna göre 20-27 Şubat ile 6-13 Mart 2026 tarihlerinin yanı sıra 24 Şubat, 3, 10 ve 17 Mart 2026 tarihlerinde hastane çevresinde sahur ikramı gerçekleştirilecek.

Tarık Akan Kültür Merkezi'nde konser programı

Tarık Akan Kültür Merkezi, ay boyunca müzik programlarına ev sahipliği yapacak. Program kapsamında 24 Şubat Salı günü saat 20.30'da "70, 80 ve 90'lar Şarkıları" konseri, 3 Mart Salı günü saat 20.30'da "İBB Kent Orkestrası İş Çıkışı" konseri ve 17 Mart Salı günü saat 20.30'da "İBB Kent Orkestrası İş Çıkışı" konseri gerçekleştirilecek.

İspirtohane'de çocuklara geleneksel ramazan eğlenceleri

İspirtohane Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik geleneksel ramazan eğlenceleri düzenlenecek. 28 Şubat, 7 Mart ve 14 Mart Cumartesi günlerinde saat 20.15'te yapılacak programlarda Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu, vantrolog, jonglör ve sihirbazlık gösterileri sahnelenecek. Etkinliklerde patlamış mısır, şeker macunu ve pamuk şeker ikramı da yapılacak.

Leyla Gencer'de konser, tiyatro ve anma programı

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, ramazan ayı boyunca konser ve tiyatro programlarına ev sahipliği yapacak. Program kapsamında 8 Mart Pazar günü saat 20.30'da Bakırköylü bestekar "Selçuk Kurt Şarkıları" konseri, 10 Mart Salı günü saat 20.30'da "Bakırköy Tasavvuf Konseri", 14 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da "Çirkin" oyunu, 17 Mart Salı günü saat 20.30'da "Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası Konseri", 18 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da "Çanakkale Zaferi Kahramanlık Türküleri" konseri gerçekleştirilecek. 18 Mart programı kapsamında merkez kapısında Çanakkale şehitleri ruhuna helva dağıtımı yapılacak. Merkezde her pazar saat 13.00'te çocuk oyunu tiyatrosu da sahnelenecek.

Eyüp Sultan ziyaretleri

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü programı kapsamında 25 Şubat, 4 Mart, 11 Mart ve 18 Mart Çarşamba günleri 12.00-15.00 saatleri arasında vatandaşlara Eyüp Sultan Camii ziyareti düzenlenecek.

Sosyal yardım çalışmaları

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca koli dağıtımı ve market kart desteği sağlanacak. Atatürk Yaşam Köyü'ndeki kursiyer çocuklara iftarda su, çorba, hurma ve ekmek dağıtılacak. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere ay boyunca ücretsiz yemek desteği verilecek.

Kent Lokantası'nda iftar

Kent Lokantası'nda hafta içi günlük iftar verilerek; toplam 2 bin 400 kişiye ulaşılması planlanıyor. Kent Lokantası'na gelen vatandaşlara su ve sandviç dağıtımı yapılacak. Ayrıca vatandaşların iş çıkışı yoğun olarak bulunduğu noktalarda su, çorba, hurma ve ekmek ikram edilecek.